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Новая тактика войны: The Economist оценил украинскую операцию "Вивальди", которая сорвала планы врага. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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Новая тактика войны: The Economist оценил украинскую операцию "Вивальди", которая сорвала планы врага. Карта
Украинские военные операторы отслеживают маршрут беспилотника GARA. Источник: GettyImages

Во время операции "Вивальди" на Лиманском направлении бойцы Третьего армейского корпуса ВСУ продемонстрировали подход к ведению боевых действий, адаптированный к реалиям войны с массовым использованием дронов. Вместо наступления крупными силами пехоты они сперва взялись за уничтожение российской системы разведки и управления БПЛА.

Эту тактику разобрали в видео The Economist редактор издания по вопросам обороны Алекс Тернен и редактор по вопросам геополитики Девид Ренни. Они высоко оценили действия украинских военных, назвав их показательным примером того, как меняется характер современной войны.

Эксперты подчеркивают, что в условиях, когда беспилотники постоянно контролируют поле боя, наступление крупными силами пехоты становится слишком опасным. Поэтому украинские подразделения в первую очередь сосредоточились на выведении из строя системы, которая позволяла российским войскам наблюдать за полем боя.

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В течение нескольких месяцев украинские военные изучали российскую инфраструктуру БпЛА, устанавливая расположение пунктов управления, каналов снабжения и ключевых узлов. Собрав необходимую информацию, они нанесли удары по складам, штабам и позициям операторов беспилотников.

"Нейтрализуйте систему, которая видит ваши действия, потому что именно информация на войне ведет к результату", – так Алекс Тернен объяснил логику украинского подхода.

Новая тактика войны: The Economist оценил украинскую операцию ''Вивальди'', которая сорвала планы врага. Карта

Ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 15 ноября. Источник: Скриншот

После ударов российские войска утратили возможность вести разведку и эффективно применять дроны. Этим украинские подразделения воспользовались, получив окно возможностей для дальнейших действий.

Этот подход отличается от российской тактики, которая предполагает привлечение небольших групп пехоты с постепенным наращиванием сил. Украинские военные, напротив, сначала системно ослабили возможности противника в сфере разведки, управления и логистики, создав условия для дальнейших действий.

Аналитики The Economist считают "Вивальди" показательным примером изменений в характере современной войны. Ключевую роль в ней играют информационное превосходство, точечные удары по военной инфраструктуре и беспилотные системы.

Операция "Вивальди" – наступательная операция Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении, на севере Донецкой области. Ее целью было вытеснить российские оккупационные войска с занятых позиций, восстановить контроль над территориями и сорвать планы РФ по дальнейшему наступлению на Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что операция "Вивальди" сорвала планы российских оккупантов по окружению украинского Крепостного пояса с севера и продвижению к Славянску. Однако командование страны-агрессора не отказалось от первоначального плана наступления на Лиманском направлении.

Как писал OBOZ.UA, украинские контратаки в рамках "Вивальди" влияют на планы российских войск по охвату так называемого Крепостного пояса Донецкой области. Несмотря на это, оккупанты продолжают наступать вблизи Славянска, Константиновки и Покровска, хотя подтвержденного продвижения на большинстве этих участков не зафиксировано.

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