''Новый класс технологий'': Украина адаптирует наземные роботизированные комплексы для работы в газопроводах

В Украине создают наземных роботов, которые смогут передвигаться по подземным газопроводам и выполнять боевые задачи. Разработка появилась после операции "Велес", во время которой украинские бойцы прошли более 15 километров под землей вблизи Купянска.

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Об этом сообщает UNITED24Media. Новые комплексы помогут вести разведку и атаковать врага, не подвергая военных опасности.

Операция под Купянском стала толчком для новых разработок

Об адаптации беспилотных наземных транспортных средств для навигации по узким трубопроводам и выполнения боевых и разведывательных задач под землей рассказали во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

Идея разработки возникла после операции "Велес", во время которой украинские военные воспользовались подземными коммуникациями, чтобы зайти в тыл российских позиций на Купянском направлении.

Командир батальона наземных роботизированных систем Lava с позывным "Математик" объяснил, что боевые действия под землей требуют особых технологических решений.

"Существует очень длинный перечень задач, которые необходимо выполнить для ведения борьбы под землей и противодействия врагу под землей. Это новый класс технологий и вызовов, с которыми нам придется столкнуться", – подчеркнул он.

Инженеры адаптируют технику к подземной войне

Новые роботизированные комплексы должны отличаться от обычных наземных роботов компактными размерами, чтобы беспрепятственно передвигаться по узким газопроводам и выполнять военные задачи. Имеющееся гражданское оборудование для работы под землей преимущественно используют в строительстве, прокладке туннелей и бурении, поэтому оно не подходит для ограниченного пространства трубопроводов.

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Сейчас инженеры "Хартии" работают над несколькими такими разработками. Их планируют применять для разведки, боевых задач и зачистки позиций противника в опасных подземных условиях, чтобы снизить риски для украинских военных.

"Война уже идет под землей, и она будет расширяться. Вопрос в том, как мы адаптируемся к этой войне", – сказал "Математик".

Главные истории дня

Напомним, Силы обороны Украины провели на Купянском направлении подземную контрнаступательную операцию под названием "Велес", продвинувшись по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов.

Операция проходила преимущественно внутри газопровода, который российские военные использовали для скрытного передвижения. Украинские штурмовики постепенно продвигались по трубе и зачищали ее от оккупантов. Бои длились несколько месяцев и завершились установлением контроля над значительным участком газопровода.

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Тем временем на поверхности в Редьковке украинские защитники проводили оборонительную операцию, чтобы заблокировать противнику доступ к трубе. Всего воины преодолели более 15 км подземных коммуникаций и вышли в тыл российских подразделений. Благодаря этому удалось сорвать планы оккупантов проникнуть в тыл украинских сил и создать угрозу для Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины из рядов Национальной гвардии захватили более 30 оккупантов в трубе газопровода на Купянщине во время операции "Велес". Российские захватчики заявили, что условия их пребывания в плену более чем достойные и их "приняли как родных".