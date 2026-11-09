''Новый класс технологий'': Украина адаптирует наземные роботизированные комплексы для работы в газопроводах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Cу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьПотери РФ в Украине"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – Генштаб"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ Польше "охотятся" на иностранцевВ Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцевВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышлоВ Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Новый класс технологий": Украина адаптирует наземные роботизированные комплексы для работы в газопроводах

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
615
"Новый класс технологий": Украина адаптирует наземные роботизированные комплексы для работы в газопроводах
Операция "Велес". Источник: 425 ОШП

В Украине создают наземных роботов, которые смогут передвигаться по подземным газопроводам и выполнять боевые задачи. Разработка появилась после операции "Велес", во время которой украинские бойцы прошли более 15 километров под землей вблизи Купянска.

Об этом сообщает UNITED24Media. Новые комплексы помогут вести разведку и атаковать врага, не подвергая военных опасности.

Операция под Купянском стала толчком для новых разработок

Об адаптации беспилотных наземных транспортных средств для навигации по узким трубопроводам и выполнения боевых и разведывательных задач под землей рассказали во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

Идея разработки возникла после операции "Велес", во время которой украинские военные воспользовались подземными коммуникациями, чтобы зайти в тыл российских позиций на Купянском направлении.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
78,9 т.
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео
78,9 т.
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео
Даниил БорщДаниил Борщ
34,7 т.
Согнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздух
34,7 т.
Согнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздух
Даниил БорщДаниил Борщ
30,4 т.
"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. Фото
30,4 т.
"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. Фото

Командир батальона наземных роботизированных систем Lava с позывным "Математик" объяснил, что боевые действия под землей требуют особых технологических решений.

"Существует очень длинный перечень задач, которые необходимо выполнить для ведения борьбы под землей и противодействия врагу под землей. Это новый класс технологий и вызовов, с которыми нам придется столкнуться", – подчеркнул он.

Инженеры адаптируют технику к подземной войне

Новые роботизированные комплексы должны отличаться от обычных наземных роботов компактными размерами, чтобы беспрепятственно передвигаться по узким газопроводам и выполнять военные задачи. Имеющееся гражданское оборудование для работы под землей преимущественно используют в строительстве, прокладке туннелей и бурении, поэтому оно не подходит для ограниченного пространства трубопроводов.

Сейчас инженеры "Хартии" работают над несколькими такими разработками. Их планируют применять для разведки, боевых задач и зачистки позиций противника в опасных подземных условиях, чтобы снизить риски для украинских военных.

"Война уже идет под землей, и она будет расширяться. Вопрос в том, как мы адаптируемся к этой войне", – сказал "Математик".

Напомним, Силы обороны Украины провели на Купянском направлении подземную контрнаступательную операцию под названием "Велес", продвинувшись по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов.

''Новый класс технологий'': Украина адаптирует наземные роботизированные комплексы для работы в газопроводах

Карта. Источник: deepstatemap.live

Операция проходила преимущественно внутри газопровода, который российские военные использовали для скрытного передвижения. Украинские штурмовики постепенно продвигались по трубе и зачищали ее от оккупантов. Бои длились несколько месяцев и завершились установлением контроля над значительным участком газопровода.

Тем временем на поверхности в Редьковке украинские защитники проводили оборонительную операцию, чтобы заблокировать противнику доступ к трубе. Всего воины преодолели более 15 км подземных коммуникаций и вышли в тыл российских подразделений. Благодаря этому удалось сорвать планы оккупантов проникнуть в тыл украинских сил и создать угрозу для Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины из рядов Национальной гвардии захватили более 30 оккупантов в трубе газопровода на Купянщине во время операции "Велес". Российские захватчики заявили, что условия их пребывания в плену более чем достойные и их "приняли как родных".

Похожие темы
Война в УкраинеУкраинавоенная техникавоенные
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!