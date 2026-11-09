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Новый рекорд: Силы обороны отминусовали почти 3 тыс. оккупантов за сутки – Генштаб

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
3,3 т.
Потери РФ в Украине
Потери РФ в Украине. Источник: РИА Новости

За сутки 8 ноября украинские воины уничтожили еще 2980 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 609 380 человек.

Уничтожены также сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны установили 8 ноября новый рекорд по количеству минусованных оккупантов

В течение суток 8 ноября украинские воины минусовали рекордные 2 980 оккупантов. Общие боевые потери врага по состоянию на утро 9 ноября достигли 1 609 380 человек.

Уменьшилось у россиян и количество военной техники и вооружений.

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В частности, уничтожены четыре танка, 15 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, шесть РСЗО и два средства ПВО.

Также враг потерял 10 наземных робототехнических комплексов и 1 843 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Поражено 638 единиц автомобильной и одну – специальной техники.

Новый рекорд: Силы обороны отминусовали почти 3 тыс. оккупантов за сутки – Генштаб

Потери армии РФ на утро 9 ноября

Как сообщал OBOZ.UA, хакерская группа Silent Crow получила данные Росстата, согласно которым в войне против Украины погибли 450 100 россиян. По оценкам хакеров, до конца года количество убитых оккупантов может достичь 508 799 – 542 708 человек.

О результатах взлома Silent Crow сообщила, ссылаясь на данные информационной системы "Демография" Росстата. Хакеры утверждают, что получили доступ к базам данных со сведениями о переписи населения и причинах смерти граждан до августа 2026 года.

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