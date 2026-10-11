"Ожидаем, что Путин выполнит то, о чём сказал Трамп": Зеленский отдал приказы ВСУ относительно энергетического перемирия. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отдал приказы ВСУ относительно энергетического перемирия. Киев также ожидает, что российский диктатор Владимир Путин выполнит то, о чем сказал американский лидер Дональд Трамп".

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Об этом говорится в традиционном обращении президента Украины в воскресенье, 11 октября. Зеленский подчеркнул, что "это хорошая новость для всех, но важно, чтобы она стала частью реальности".

"Есть заявление президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая новость для всех, важно, чтобы это стало частью реальности", – сказал президент.

Он добавил, что Украина поддерживает все реальные и надежные форматы прекращения огня и войны.

"Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и мы рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Мы приветствуем такую договоренность", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина предлагала множество шагов по деэскалации. Но Путин на все отвечал одним и тем же: это было его "нет".

"Очень надеемся, что наконец он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос – хочет ли этого Россия", – отметил президент.

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Он также рассказал, что ВСУ получили все соответствующие приказы.

Другие детали из обращения президента Украины

– В эти дни ведется очень активная дипломатия. Украина получает большую поддержку. Сегодня я уже разговаривал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Финляндии Алексом Стуббом, с премьер-министром Польши Дональдом Туском, с премьер-министром Канады Марком Карни и с Марком Рютте – генеральным секретарем НАТО.

– Сегодня у нас также состоялись беседы с представителями Конгресса Соединенных Штатов Америки. Я хотел бы поблагодарить всех за четкое понимание происходящего. Вчера я еще разговаривал с премьер-министром Великобритании. Спасибо, Энди, за поддержку. И разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Эммануэль готов помогать нам, помогать Украине.

Главные истории дня

– Я разговаривал с премьер-министром Норвегии, с Йонасом, с большим другом Украины. На этой неделе состоятся встречи и мероприятия для консолидации поддержки и координации с другими европейскими лидерами.

– Будут пакеты поддержки для Украины, для украинцев. Каждый в Европе, многие наши партнеры чувствуют, что сейчас нужны решительные шаги. Отдельно и очень конкретно мы работаем с Европейским Союзом, чтобы решить финансовые вопросы, прежде всего ради нашей обороны, ради бюджетной стабильности. Мы готовим решения. Мы готовим и новые шаги в европейской интеграции. Это значительно поддерживает нас политически и морально. Я благодарю Урсулу за помощь и всех европейских лидеров.

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– Что касается Соединенных Штатов Америки. Конечно, мы в Украине не теряем контактов с Америкой на всех уровнях. Я благодарю всех американцев, которые поддерживают нас, Украину, поддерживают на протяжении всех этих лет войны и которые хотят, чтобы России не удалось уничтожить нас, нашу независимость и разрушать жизни еще и других народов. Наша позиция всегда была максимально прозрачной и честной: Украина никогда не хотела этой войны – ни на секунду даже, не говоря уже о 5 годах полномасштабной войны, – мы готовы предпринимать все необходимые шаги, чтобы положить конец войне. Логично прекратить огонь и остановить войну. Логично гарантировать безопасность, чтобы война не могла вернуться снова.

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– К сожалению, в течение всего дня сегодня в небе были российские БПЛА. Сейчас тоже "шахиды" в небе. И были удары, к сожалению, авиабомбами. Были удары по нашей энергетике. Только что был удар по ТЭЦ-5 в городе Харькове – по энергетике города.

– Всего за одну эту неделю россияне нанесли более 200 ударов по объектам нашей генерации и передачи электроэнергии в Украине, еще 17 ударов за неделю пришлось на газовые и нефтяные объекты здесь, в Украине. За одну эту неделю россияне убили более 150 наших людей, а более 700 человек были ранены.

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"Защищаем Украину. Боремся за поддержку Украины. Поддерживаем все шаги партнеров, которые могут нам помочь. Ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал президент Трамп. Спасибо нашим воинам и всем в мире, кто с нами, с Украиной! Слава Украине!" – подытожил свое обращение президент.

Ранее президент Украины заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Также он допустил взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и России.

OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны может создать серьезные риски для государства. По его словам, избирательный процесс в нынешних условиях может привести к расколу в обществе и даже поставить под угрозу единство страны.