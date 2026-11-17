Чинить русским мост не имеет никакого смысла, так как он находится под полным огневым контролем Украины, плюс российские системы ПВО показали свою полную несостоятельность.

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Советские зенитные системы ("современные" российские ЗРК – это подкрученные или докрученные, но все те же советские системы) были актуальны в прошлом веке и против тогдашних угроз.

Сегодня же, с такой богатой номенклатурой боеприпасов – от гигантских летающих паровозов вроде FP-5, через крылатые ракеты "Нептун" и до целой плеяды мелких и юрких дронов, – они уже неактуальны.

Но даже если бы у РФ были современные ЗРК, это тоже не спасло бы, так как никакая система ПВО не обеспечивает 100% герметичности и защиты.

И да, в целом Россию все это мало волновало, и на то были причины.

Москва начинала войну против Украины, когда у той были только "Точки-У", не достававшие до этого самого моста (да и недостаточно точные), и недопиленный "Нептун".

Ну и еще одна (одна штука) САУ "Богдана" (это не про *бку моста, это просто как показатель), а остального даже не по мелочи – всего остального вообще не было.

РФ в этом плане, устраивая свой кавалерийский наскок на Киев, действительно мало чем рисковала.

По крайней мере, так это ей виделось и казалось.

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Но за эти годы случилась чудесная и эффективная демилитаризация Украины, только в обратной геометрической прогрессии – теперь РФ имеет дело с технически и военно развитым, сильным государством.

В целом Силы обороны Украины – это сегодня сильнейшая армия Европы, это не похвала, украинцам никто скидок не делает, это просто объективный факт.

И непризнание этого факта Москвой – одна из ее ключевых слабостей, приводящая к постоянной недооценке своего врага.

А? Что? НАТА какая-то там шо-то помогает? А, ну да, так и русским помогают Иран, КНДР и немного Китай. Что вполне обычная ситуация – всегда кто-то кому-то чем-то да помогает.

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Тут ничего особенного нет.

А вот то, как государство и народ, в которые никто не верил, из андердога превратились в государство, способное вести такую *бку, – вот это да, особенно, образцово, да и просто красиво.

Люблю, когда красиво.

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