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Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"
Аэродром противника "Борисоглебск" после обстрела. Вид со спутника. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Российский ВПК работал около полугода, чтобы изготовить самолеты и оборудование, пораженные поздно вечером 14 октября на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России. Там были уничтожены и повреждены шесть вражеских Су-34М.

Потери государства-агрессора прокомментировал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. В эфире Radio NV он подчеркнул, что ВМС атаковали территорию противника отечественным береговым ракетным комплексом "Нептун".

По словам Плетенчука, это важный прецедент. "Это свидетельство уровня синергии между украинскими разработчиками и инженерным сообществом. Потому что "Нептун" – это полностью украинская система вооружения, а ВМС – фактически единственный род войск Вооруженных сил Украины, который ее применяет", – пояснил пресс-секретарь.

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Эта операция была чрезвычайно успешной, особенно с точки зрения масштаба потерь противника.

"Когда мы видим, что в российских СМИ появляется очередная новость о получении партии самолетов, речь идет о двух-трех машинах. Поэтому как минимум полгода работы российского ВПК было уничтожено одним прицельным попаданием ракетами "Нептун", – подчеркнул Плетенчук.

Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме ''Борисоглебск''

Последствия атаки на аэродром "Борисоглебск". Источник: AviVector

Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме ''Борисоглебск''

OSINT указал, где находились шесть вражеских самолетов. Источник: Dnipro Osint

Что известно о взрыве

Взрывы в Воронежской области прогремели поздно вечером 14 октября, после чего местные жители увидели зарево в небе.

Позже Силы обороны подтвердили, что к этому причастны украинские "Нептуны". Шесть российских истребителей-бомбардировщиков получили повреждения различной степени.

Украинские OSINT-эксперты считают, что четыре Су-34М были полностью уничтожены (их стоимость составляет до 200 млн долларов США), еще два – сильно повреждены (это еще примерно 70 млн долларов США убытков).

Координаты прилета: 51.362867, 42.186193

Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме ''Борисоглебск''

Контуры поврежденных самолетов. Источник: Telegram-канал "Быть Или"

Напомним, что российская оккупационная армия активно использует "Борисоглебск" в войне против Украины. В частности, там размещены истребители, которые сбрасывают КАБы на нашу страну.

Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме ''Борисоглебск''

Российский аэродром "Борисоглебск". Карта. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, в Москве в ночь на пятницу, 16 октября, прекратили работу все четыре аэропорта, а в небе над городом не было самолетов. Одновременно в Подмосковье раздались взрывы и произошло возгорание.

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