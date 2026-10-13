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Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший
Оккупанты атаковали Днепр. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Утром 13 октября оккупационная армия РФ нанесла очередные удары по Днепру. В результате вражеской атаки в областном центре зафиксированы многочисленные повреждения.

Ранения получил 64-летний мужчина. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, медики оказали пострадавшему мужчине всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Также появилась информация, что в результате утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.

По предварительной информации, российские оккупанты могли атаковать Днепр управляемой авиабомбой. Воздушные силы ВСУ сообщали о КАБ в направлении областного центра около 5:00 утра.

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Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

Повреждения в жилых дома. Источник: Днепропетровская ОВА

Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

Враг ударил по Днепру. Источник: Днепропетровская ОВА

Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

В Днепре прогремели взрывы. Источник: Днепропетровская ОВА

Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

Оккупанты атаковали Днепр. Источник: Днепропетровская ОВА

Оккупанты атаковали Днепр: поврежден объект транспортной инфраструктуры, дома, есть пострадавший

В домах выбиты окна. Источник: Днепропетровская ОВА

Напомним, 13 октября российская террористическая армия атаковала Львовскую область. В результате обстрела уничтожены жилые дома в поселке Мурованое.

Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия атаковала Харьков и била по многоэтажкам. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – двое детей.

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