Оккупанты атаковали дроном скорую в Сумской области: ранены медики

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Сумской области. Утром 11 октября они целенаправленно обстреляли машину скорой помощи, которая мчалась на вызов в одну из общин области.

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Пострадали двое медиков. О последствиях удара рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россияне атаковали машину скорой помощи

Удар по автомобилю экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов в Свесскую общину, оккупанты нанесли около 5 часов утра.

Вражеский дрон поразил машину скорой помощи, когда она проезжала через Ямпольскую общину.

"Медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля. Несмотря на угрозу повторного удара, коллеги оперативно прибыли на место и эвакуировали бригаду", – отметил Григоров.

В результате нападения ранения получили 44-летний водитель и 59-летний парамедик, находившиеся в подвергшейся нападению машине скорой помощи.

"По предварительным данным, травмы нетяжелые. Благодарю всех сотрудников службы экстренной медицинской помощи за ежедневную работу в сложных и опасных условиях", – добавил Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что в Сумской области в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних подростков.