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Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области: погибла женщина

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,1 т.
Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области: погибла женщина
Иллюстративное изображение. Работники ДТЭК ремонтируют сети. Источник: ДТЭК Одесские электросети

Вечером 10 ноября и утром 11 ноября российские оккупанты атаковали инфраструктуру Одесской области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами.

Повреждения получили энергообъекты, в результате чего потребители Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов остались без света. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

Россия атаковала Одесскую область

Страна-агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате атаки многочисленные травмы получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позже начальник Одесской ОВА сообщил, что женщина, к сожалению, умерла от полученных травм.

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"К сожалению, 70-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки, погибла. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написал Кипер.

Пострадала энергетическая инфраструктура

В результате российских ударов вечером 10 и утром 11 ноября были повреждены энергообъекты, что привело к аварийным отключениям электроснабжения в нескольких районах области. По словам начальника Одесской ОВА, сейчас временно без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов. Энергетики уже работают над восстановлением объектов.

"Энергетики Укренерго и ДТЭК Одесские электросети уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям пострадавших общин", – отметил Кипер.

Он добавил, что на время проведения ремонтных работ органы местного самоуправления открыли дополнительные пункты несокрушимости.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на протяжении всей ночи российские войска атаковали дронами Житомирскую область. Под вражескими ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры сразу в пяти громадах, известно о поврежденных домах, частном предприятии и десятках автомобилей.

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