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Оккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,1 т.
Оккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео
Оккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Удар пришелся на торговый гипермаркет "Епіцентр". 

На месте атаки вспыхнул масштабный пожар, густой черный дым затянул небо над городом. Об этом сообщило Суспільне Кропивницький.

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