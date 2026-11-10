Оккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео
10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Удар пришелся на торговый гипермаркет "Епіцентр".
На месте атаки вспыхнул масштабный пожар, густой черный дым затянул небо над городом. Об этом сообщило Суспільне Кропивницький.
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