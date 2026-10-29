Оккупанты атаковали FPV-дроном автобус в Запорожье, есть раненые: момент попал на видео

Утром 29 октября российские оккупационные войска совершили очередную циничную атаку против гражданского населения, ударив FPV-дроном по муниципальному автобусу в Запорожье. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Он также опубликовал видео, на котором зафиксирована атака на общественный транспорт.

Что известно об атаке

Российский FPV-дрон попал в муниципальный автобус, который находился в городе. Сначала сообщалось о двух пострадавших – женщине и мужчине, которым начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Позже количество раненых увеличилось до четырех человек.

Другие российские атаки по Украине

Российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате удара погиб мужчина, а на территории объекта вспыхнул пожар.

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Об атаке 28 октября сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль. По его словам, избежать человеческих жертв не удалось. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

Как сообщили в полиции Ровенской области, погибшим оказался 42-летний житель Хмельницкой области. В результате удара также повреждены транспортные средства, находившиеся на территории предприятия и возле него, а также дома неподалеку.

Главные истории дня

Также 28 октября российские войска атаковали Основянский район Харькова ударным беспилотником. В результате попадания вспыхнул пожар, погиб человек, еще четверо получили ранения. На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия обстрела.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив 112 беспилотников различных типов. Попадания вражеских воздушных целей зафиксировали в семи локациях, еще в пяти местах упали обломки сбитых средств поражения.