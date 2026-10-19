Оккупанты атаковали Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

В ночь на 19 октября российские войска вновь подвергли Ривненщину обстрелу. Под ударом оказались несколько объектов гражданской инфраструктуры.

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Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

Что известно об атаке РФ на регион

Ривненская область вновь всю ночь находилась под вражескими атаками.

В регионе активно работали силы ПВО. Защитникам, по словам Коваля, удалось сбить немало целей.

В то же время зафиксированы и попадания.

"Враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, две женщины ранены", – поделился начальник ОВА актуальными на 05:22 данными о последствиях вражеского террора.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Россия также массированно атаковала Ривне. Вследствие вражеских ударов были повреждены жилые дома. Много людей остались без света.

14 октября в результате вражеской атаки в Ривне были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и предприятия. Тогда пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

А днем ранее россияне повредили корпус Ривненского государственного гуманитарного университета, пострадали 30 человек.