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Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС, которые работают на месте трагедии в Камышевахе

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,1 т.
Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС, которые работают на месте трагедии в Камышевахе
Последствия вражеской атаки. Источник: ГСЧС Запорожья.

В воскресенье, 8 ноября, российские войска беспилотником атаковали спасателей ГСЧС в Запорожском районе. Спасатели работали на месте предыдущего российского удара, когда оккупанты нанесли повторный удар.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Известно, что российский беспилотник целенаправленно атаковал личный состав.

Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС, которые работают на месте трагедии в Камышевахе

Последствия вражеских обстрелов. Источник: ГСЧС Запорожья.

В результате атаки спасатели не пострадали, однако была повреждена специальная техника, которую используют для проведения аварийно-спасательных работ.

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В ГСЧС подчеркнули, что российские войска продолжают атаковать спасателей, несмотря на то, что те выполняют гуманитарную миссию и спасают людей после обстрелов.

Оккупанты атаковали спасателей ГСЧС, которые работают на месте трагедии в Камышевахе

Последствия вражеских обстрелов. Источник: ГСЧС Запорожья.

Недавно российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, легковые автомобили и автобусы, а также гостиница, пострадали как минимум четыре человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что

31 человек погиб в Камышевахе, когда российские террористы сбросили на поселок КАБы в понедельник, 2 ноября. Также 48 человек пропали без вести. Оккупанты коварно ударили по людям, когда те пришли получать гуманитарную помощь.

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