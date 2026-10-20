Оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области: произошел пожар, есть пострадавшие

Во вторник, 20 октября, военные оккупационной армии нанесли удар по Ровенской области. Целью врага стал обычный торговый центр.

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Пострадали три человека, двое из которых находятся в больнице. Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно

Информацию об атаке захватчиков чиновник обнародовал в 13:16.

"Торговый центр атакован в Ровенской области. По предварительной информации, трое человек ранены, двое из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

В месте попадания возник крупный пожар. В связи с этим Коваль призвал местных жителей, проживающих поблизости, закрыть окна из-за интенсивного распространения продуктов горения.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", – подчеркнул он.

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Напомним, 20 октября Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В поселке Чабаны (Фастовский район) в результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горят автомобили, есть погибшие и раненые. Удар пришелся недалеко от одного из торговых центров.

19 октября в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми. В результате удара врага погибли шесть человек, среди которых дети 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие.

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