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Оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области: произошел пожар, есть пострадавшие

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
2,1 т.
Оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области: произошел пожар, есть пострадавшие
Враг атаковал Ровенскую область. Источник: t.me/oleksandrkoval

Во вторник, 20 октября, военные оккупационной армии нанесли удар по Ровенской области. Целью врага стал обычный торговый центр.

Пострадали три человека, двое из которых находятся в больнице. Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно

Информацию об атаке захватчиков чиновник обнародовал в 13:16.

"Торговый центр атакован в Ровенской области. По предварительной информации, трое человек ранены, двое из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области: произошел пожар, есть пострадавшие

Россияне атаковали ТЦ в Ровенской области. Источник: t.me/oleksandrkoval

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В месте попадания возник крупный пожар. В связи с этим Коваль призвал местных жителей, проживающих поблизости, закрыть окна из-за интенсивного распространения продуктов горения.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", – подчеркнул он.

Оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области: произошел пожар, есть пострадавшие

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, 20 октября Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В поселке Чабаны (Фастовский район) в результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горят автомобили, есть погибшие и раненые. Удар пришелся недалеко от одного из торговых центров.

19 октября в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми. В результате удара врага погибли шесть человек, среди которых дети 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие.

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