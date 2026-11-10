Оккупанты атаковали гражданское предприятие в Винницкой области: есть разрушения и погибшие
В ночь на 10 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Винницкой области. В результате этого пострадало гражданское предприятие.
Известно о двух погибших. Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
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