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Оккупанты атаковали гражданское предприятие в Винницкой области: есть разрушения и погибшие

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,1 т.
Оккупанты атаковали гражданское предприятие в Винницкой области: есть разрушения и погибшие
Оккупанты атаковали Винниччину. Источник: Скриншот

В ночь на 10 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Винницкой области. В результате этого пострадало гражданское предприятие.

Известно о двух погибших. Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

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