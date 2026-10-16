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Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 3,8 т.
Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео
Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Черкасскую область. В Умани в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажном доме, пострадали как минимум пять человек.

Также в городе горели торговые склады. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Что известно о последствиях атаки

О том, что Умань оказалась под ударами российских дронов, Табурец сообщил в 06:42.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов.

"Также разрушен сторожевой домик по соседству: из-под завалов спасен мужчина. На данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте", – написал чиновник.

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По другому адресу в Умани в результате атаки горели торговые склады. К 7 часам утра пожар удалось локализовать. На месте продолжали работать экстренные службы.

В городе также развернут оперативный штаб.

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская ОГА

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская ОГА

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Умань

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В Умани ликвидируют последствия российских ударов. Источник: "Суспільне"

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В Умани ликвидируют последствия российских ударов. Источник: "Суспільне"

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В Умани ликвидируют последствия российских ударов. Источник: "Суспільне"

Оккупанты атаковали Умань: в многоэтажном доме произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В Умани ликвидируют последствия российских ударов. Источник: "Суспільне"

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября оккупанты несколько раз атаковали Хмельницкую область с помощью дронов. В Шепетовском районе враг нанес удар по нефтебазе, там возник пожар.

А в Луцке в результате вражеской атаки поздно вечером 15 октября произошел блэкаут, город был частично обесточен. Из-за отсутствия электричества было прекращено также и водоснабжение.

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