В Винницкой области в результате российской атаки погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

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Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в своем Telegram-канале. Она также рассказала о разрушениях и последствиях обстрела.

В результате вражеского удара поврежден жилой дом, а рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Спасатели уже потушили пожар.

Все соответствующие службы продолжают работать на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября российские войска в очередной раз атаковали Винницу. Тогда было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, а также повреждено гражданское предприятие, офисные и административные здания, общественный транспорт и автомобили. В результате обстрела пострадали пять человек.

Еще один российский удар по городу произошел 17 ноября. Тогда под атакой оказалась восточная часть Винницы. Погибла женщина, еще один человек получил ранения. Кроме того, пострадали здания, в том числе детский сад, и автомобили. Загорелись два легковых автомобиля и два грузовика.