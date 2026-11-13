Оккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие

Ночью 13 ноября российские войска атаковали Винницу. В результате атаки горел жилой дом, повреждены также другие жилые дома и детский сад.

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Пострадали два человека. О последствиях российского террора рассказал городской голова Винницы Сергей Моргунов.

Что известно об ударе войск РФ по Виннице

Удар по областному центру враг нанес ночью.

"Две женщины травмированы в результате очередной российской атаки на Винницу. Их доставили в больницы, где оказывают необходимую медицинскую помощь", – написал Моргунов.

В результате вражеских ударов горел жилой дом.

Кроме того, взрывной волной были повреждены несколько частных домов и многоэтажек, разрушениям подвергся также детский сад.

На местах работают все службы.

В течение ночи в области несколько раз объявляли воздушную тревогу, в том числе красного уровня (продолжалась с 01:55 до 02:06).

Впрочем, о ударе по Виннице начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная писала еще до возникновения ракетной угрозы – в 01:38. На тот момент было известно об одном пострадавшем человеке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября российские захватчики атаковали ударными беспилотниками город Ривне. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, в результате чего пострадали мирные жители.

Российский беспилотник попал непосредственно в жилой дом.