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Оккупанты атаковали Запорожье FPV-дроном: взрыв прогремел рядом с остановкой, есть раненые

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
882
Оккупанты атаковали Запорожье FPV-дроном: взрыв прогремел рядом с остановкой, есть раненые
Оккупанты ударили по Запорожью FPV-дроном

Днем 25 октября российские оккупанты атаковали FPV-дроном Запорожье. Враг ударил возле остановки общественного транспорта.

Пострадали как минимум 3 человека. О последствиях террора рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о вражеском ударе по Запорожью

В 11:27 в Telegram-канале Семикина появилось сообщение: россияне ударили по Запорожью FPV-дроном.

"Бил [враг] рядом с остановкой. По людям. Предварительно, ранены двое мужчин. Им оказывают необходимую помощь", – писал тогда чиновник.

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Менее чем через десять минут стало известно: пострадавших больше, чем считалось ранее.

"Количество раненых выросло до трех.Травмированы трое мужчин – 53, 68 и 62 лет. Россия снова бьет по мирным людям прямо посреди города. Это и есть российский террор", – подчеркнул Семикин.

Учитывая, что инструментом террора на этот раз стал FPV, – вражеский оператор точно видел, куда и по кому наносит удар, и намеренно бил по мирным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день россияне ударили дроном по одному из торговых комплексов в Полтаве. По данным местных СМИ, под удар попал "Эпицентр".

Также российские войска ударили дроном по многоэтажке в Виннице. Разрушены квартиры, пострадали шестеро людей. Под ударом в области оказались также критическая и гражданская инфраструктура, частные дома, поврежден пансионат для пожилых людей.

А вечером накануне российский беспилотник атаковал многоэтажку в Синельниково в Днепропетровской области. На месте погибли три человека, четвертый погибший умер уже в больнице.

Пострадали как минимум 13 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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