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Оккупанты строят десятки укрытий для "Гераней" на аэродроме в Крыму. Спутниковые фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Оккупанты строят десятки укрытий для "Гераней" на аэродроме в Крыму. Спутниковые фото
Оккупанты строят десятки укрытий для "Гераней" на аэродроме в Крыму. Источник: Скриншот

Российские оккупационные войска активно расширяют инфраструктуру военного аэродрома "Гвардейское" в аннексированном Крыму. Объект адаптируют для хранения, обслуживания и регулярных запусков ударных беспилотников типа "Герань".

На свежих спутниковых снимках зафиксированы работы по возведению новых защитных сооружений. Об этом в Telegram сообщает разведывательное сообщество Dnipro Osint.

Масштабное строительство

Спутниковые снимки показали, что на территории аэродрома выявлено более 20 небольших укрытий, укрепленных земляными насыпями для защиты от возможных ударов.

Также зафиксировано около 40 специализированных гаражей, предназначенных для технического обслуживания, хранения и непосредственной подготовки дронов-камикадзе к вылетам.

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Последствия украинских ударов

Несмотря на попытки фортификации, объект уже находился под прицелом Сил обороны Украины. На спутниковых кадрах отчетливо видны следы прошлых атак: по меньшей мере один из ангаров получил существенные повреждения в результате точного попадания украинского БПЛА.

Особенности тактики врага

Ключевой особенностью функционирования крылатого узла в Гвардейском является отказ от стационарных пусковых установок. Вместо этого оккупанты используют мобильные платформы.

Беспилотники загружают на специально оборудованные автомобили, после чего их вывозят на взлетно-посадочную полосу для совершения оперативных запусков. Такой подход позволяет противнику постоянно менять позиции для старта и затрудняет их своевременное обнаружение.

Оккупанты строят десятки укрытий для ''Гераней'' на аэродроме в Крыму. Спутниковые фото

В Крыму оккупанты расширяют аэродром. Источник: Dnipro Osint

Оккупанты строят десятки укрытий для ''Гераней'' на аэродроме в Крыму. Спутниковые фото

Оккупанты ведут строительство на аэродроме. Источник: Dnipro Osint

Напомним, Силы обороны Украины нанесли очередной удар беспилотниками по дронопорту "Цимбулова" в Орловской области России. В результате атаки были поражены несколько объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ростовской области страны-агрессора России построен новый дронопорт "Миллерово". Новая площадка была построена менее чем за месяц и подготовлена для запусков "Герань-5" и других реактивных ударных беспилотников врага. При этом вражеские дроны из "Миллерово" теоретически способны дотянуться до Киева и даже западных регионов Украины.

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