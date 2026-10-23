Оккупанты депортировали в Россию 10-летнюю девочку из Константиновки, семью которой сами же убили: всплыли подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают СШАСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряС 23 октября все банки подключаются к автоматизированному обмену данными. ИллюстрацияДеньги с банковского счета могут неожиданно "исчезнуть": что изменилось для украинцев с 23 октября

Оккупанты депортировали в Россию 10-летнюю девочку из Константиновки, семью которой сами же убили: всплыли подробности

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
228
Оккупанты депортировали в Россию 10-летнюю девочку из Константиновки, семью которой сами же убили: всплыли подробности
Ребенка захватчики вывезли в Россию. Источник: РосСМИ

Россияне продолжают вывозить украинских детей из временно оккупированной части Донецкой области. На этот раз в Россию депортировали похищенную российскими военнослужащими 10-летнюю Софию из Константиновки.

Оккупанты убили семью девочки и разрушили ее родной город и дом, а саму Софию похитили и вывезли. Хотя у нее есть близкие в Украине, которые разыскивали ее, ждали и просили вернуть. Историю девочки рассказала правозащитница Александра Дворецкая на странице в Facebook.

Что известно

Россия начала войну еще до рождения Софии. Когда же началась полномасштабная война в 2022 году, девочке, которая жила в Константиновке, было около шести лет. Ее обучение постоянно прерывалось, в основном она училась дистанционно. Потом россияне убили ее семью, разрушили родной город и дом и похитили саму Софию.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
17,3 т.
Силы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные Генштаба
17,3 т.
Силы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
9,7 т.
"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото
9,7 т.
"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
8,2 т.
РФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областях
8,2 т.
РФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областях

У девочки есть близкие в Украине, которые ее искали, однако вместо того, чтобы передать Софию им, ребенка месяцами удерживали в интернате.

В начале июля уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, военная преступница Мария Львова-Белова объявила о "спасении" Софии. К тому же она преподносила это так, будто это произошло только что, хотя к тому моменту ребенок уже как минимум месяц находился в глубине оккупации.

Александра Дворецкая подчеркнула, что эту историю в России придержали до удобного информационного момента, связанного с российскими заявлениями о "захвате" Константиновки. Таким образом стало известно еще об одном ребенке в руках россиян. Однако вместо того, чтобы сообщить украинской стороне о местонахождении Софии и обеспечить ее возвращение к родным в Украине, девочку поместили в интернат и скрывали информацию о ней.

"С первых дней российские военные записывали видео с десятилетним ребенком, заставляли благодарить за "спасение", говорить о "проклятой Украине", "хохлах", "войне Трампа" и украинской армии, которая якобы убивает ее родных", – рассказала Дворецкая.

Правозащитница отметила, что у Софии есть близкие в Украине, которые разыскивали ее, ждали и просили вернуть. Однако россияне месяцами удерживали ребенка в интернате без возможности вернуться к ним, а теперь Львова-Белова говорит о "спасении".

Софию передают под опеку дяди, которого она при жизни до похищения не видела.

"После всех ресурсов, вложенных в этот кейс российскими военными, чиновниками и пропагандистами, возвращение Софии в Украину, очевидно, разрушило бы пропагандистский сценарий", – подчеркнула Дворецкая.

Военное преступление России

На новом видео россияне заблюрили и лицо дяди, которому передают Софию, и других взрослых. Правозащитница подчеркнула, что делают это они не для защиты ребенка, а чтобы было сложно установить, кто эти люди и кому именно передали украинского ребенка.

"Когда нужно было снимать пропаганду, приватность и безопасность десятилетней Софии никого не волновали. Ее травматичные воспоминания и рассказы о погибшей маме можно было показывать всей России. Военные могли задавать ей вопросы без присутствия взрослого, без психолога или социального работника. София была нужна как простой инструмент для пропаганды", – отметила Дворецкая.

Она подчеркнула, что сюжет о "счастливом воссоединении" ребенка не обошелся без российской символики – кепки с надписью "СПЕЦ" и российским флагом, а также цвета российского военного камуфляжа ЕМР. Цель таких действий России – снова повторять миф о "спасении детей Донбасса".

"Это история не только Софии, это иллюстрация того, в какой среде находятся дети в оккупации под контролем РФ. Софию не просто изолировали от родных и Украины, ее убеждали, что именно Россия ее спасла, и заставляли повторять это на камеру", – отметила правозащитница.

Между тем, подчеркнула она, правда другая – это россияне разрушили город и дом, где жила София, убили ее маму и родных. Это российские военные похитили ребенка, а российские органы месяцами удерживали ее в интернате вместо возвращения к близким в Украине. И это россияне сегодня продолжают использовать десятилетнюю девочку для пропаганды.

"Мне бы очень хотелось, чтобы спустя годы, когда София захочет узнать правду, какой-нибудь инструмент ИИ смог найти для нее публикации и упоминания о борьбе Украины за ее жизнь и ее идентичность. И о том, что случившееся с ней не было "спасением", а было военным преступлением, за которое, надеюсь, сядут российские высокопоставленные чиновники и исполнители", – отметила Дворецкая.

Публикация Oleksandra Dvoretska в Facebook.Источник: Скриншот публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России разработали новую схему похищения украинских детей-сирот с оккупированных территорий. Речь идет о схеме, по которой детей оккупанты вывозят под разными предлогами, а часть из них не возвращают.

Похожие темы
Депортация украинцев в РоссиюВойна в УкраинеВоенные преступления РоссииРоссияпохищениедепортацияпострадал ребенокребенокМария Львова-БеловаМария Львова-Белова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники