Оккупанты депортировали в Россию 10-летнюю девочку из Константиновки, семью которой сами же убили: всплыли подробности

Россияне продолжают вывозить украинских детей из временно оккупированной части Донецкой области. На этот раз в Россию депортировали похищенную российскими военнослужащими 10-летнюю Софию из Константиновки.

Видео дня

Оккупанты убили семью девочки и разрушили ее родной город и дом, а саму Софию похитили и вывезли. Хотя у нее есть близкие в Украине, которые разыскивали ее, ждали и просили вернуть. Историю девочки рассказала правозащитница Александра Дворецкая на странице в Facebook.

Что известно

Россия начала войну еще до рождения Софии. Когда же началась полномасштабная война в 2022 году, девочке, которая жила в Константиновке, было около шести лет. Ее обучение постоянно прерывалось, в основном она училась дистанционно. Потом россияне убили ее семью, разрушили родной город и дом и похитили саму Софию.

У девочки есть близкие в Украине, которые ее искали, однако вместо того, чтобы передать Софию им, ребенка месяцами удерживали в интернате.

В начале июля уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, военная преступница Мария Львова-Белова объявила о "спасении" Софии. К тому же она преподносила это так, будто это произошло только что, хотя к тому моменту ребенок уже как минимум месяц находился в глубине оккупации.

Александра Дворецкая подчеркнула, что эту историю в России придержали до удобного информационного момента, связанного с российскими заявлениями о "захвате" Константиновки. Таким образом стало известно еще об одном ребенке в руках россиян. Однако вместо того, чтобы сообщить украинской стороне о местонахождении Софии и обеспечить ее возвращение к родным в Украине, девочку поместили в интернат и скрывали информацию о ней.

РЕКЛАМА

"С первых дней российские военные записывали видео с десятилетним ребенком, заставляли благодарить за "спасение", говорить о "проклятой Украине", "хохлах", "войне Трампа" и украинской армии, которая якобы убивает ее родных", – рассказала Дворецкая.

Правозащитница отметила, что у Софии есть близкие в Украине, которые разыскивали ее, ждали и просили вернуть. Однако россияне месяцами удерживали ребенка в интернате без возможности вернуться к ним, а теперь Львова-Белова говорит о "спасении".

Софию передают под опеку дяди, которого она при жизни до похищения не видела.

Главные истории дня

"После всех ресурсов, вложенных в этот кейс российскими военными, чиновниками и пропагандистами, возвращение Софии в Украину, очевидно, разрушило бы пропагандистский сценарий", – подчеркнула Дворецкая.

Военное преступление России

На новом видео россияне заблюрили и лицо дяди, которому передают Софию, и других взрослых. Правозащитница подчеркнула, что делают это они не для защиты ребенка, а чтобы было сложно установить, кто эти люди и кому именно передали украинского ребенка.

"Когда нужно было снимать пропаганду, приватность и безопасность десятилетней Софии никого не волновали. Ее травматичные воспоминания и рассказы о погибшей маме можно было показывать всей России. Военные могли задавать ей вопросы без присутствия взрослого, без психолога или социального работника. София была нужна как простой инструмент для пропаганды", – отметила Дворецкая.

РЕКЛАМА

Она подчеркнула, что сюжет о "счастливом воссоединении" ребенка не обошелся без российской символики – кепки с надписью "СПЕЦ" и российским флагом, а также цвета российского военного камуфляжа ЕМР. Цель таких действий России – снова повторять миф о "спасении детей Донбасса".

"Это история не только Софии, это иллюстрация того, в какой среде находятся дети в оккупации под контролем РФ. Софию не просто изолировали от родных и Украины, ее убеждали, что именно Россия ее спасла, и заставляли повторять это на камеру", – отметила правозащитница.

РЕКЛАМА

Между тем, подчеркнула она, правда другая – это россияне разрушили город и дом, где жила София, убили ее маму и родных. Это российские военные похитили ребенка, а российские органы месяцами удерживали ее в интернате вместо возвращения к близким в Украине. И это россияне сегодня продолжают использовать десятилетнюю девочку для пропаганды.

"Мне бы очень хотелось, чтобы спустя годы, когда София захочет узнать правду, какой-нибудь инструмент ИИ смог найти для нее публикации и упоминания о борьбе Украины за ее жизнь и ее идентичность. И о том, что случившееся с ней не было "спасением", а было военным преступлением, за которое, надеюсь, сядут российские высокопоставленные чиновники и исполнители", – отметила Дворецкая.

РЕКЛАМА



Публикация Oleksandra Dvoretska в Facebook. Источник: Скриншот публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России разработали новую схему похищения украинских детей-сирот с оккупированных территорий. Речь идет о схеме, по которой детей оккупанты вывозят под разными предлогами, а часть из них не возвращают.