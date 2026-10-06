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Оккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробности

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 5,2 т.
Оккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробности
Россия готовит мосты и запасные маршруты. Источник: Росмедиа

Россия готовит ключевые логистические узлы к возможным ударам Сил обороны Украины. Сотрудники Дирекции автомобильных дорог Ростовской области, соответствующее указание штаба Южного военного округа получили гражданские и военные ведомства.

По данным агентов "АТЕШ", речь идет, в частности, о подготовке мостов и других переправ, через которые осуществляется снабжение группировок российских войск. На объектах планируется усилить охрану, установить антидроновые сетки и средства РЭБ, а также подготовить понтонные дублеры.

Россия готовит мосты и запасные маршруты

Агенты "АТЕШ" сообщают, что гражданские и военные ведомства получили указание штаба Южного военного округа о срочной подготовке логистических узлов к атакам Сил обороны Украины.

Инструкции от Генштаба РФ и штабов округов получили "Росавтодор", РЗ и региональные администрации.

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Речь идет о ключевых переправах, через которые осуществляется снабжение группировок войск.

Какие направления готовят

В Ростовском узле проводятся работы по укреплению автомобильных и железнодорожных мостов через Дон, а также готовятся запасные маршруты. Аналогичные схемы разворачиваются на Таганрогском направлении.

На Крымском направлении планируется возобновление активных ударов в районе Сиваша и Верменска.

В Белгородской области мосты возле Шеляева и Уразова переводят в режим повышенной готовности.

По данным "АТЕШ", ожидается, что точечные удары по локальным переправам могут существенно замедлить подвоз боеприпасов и скопление техники на предполагаемых объездных маршрутах.

Как будут защищать мосты

На объектах планируется ввести ряд мер защиты. В частности, выставить круглосуточные посты Росгвардии и военных комендатур, установить антидроновые сетки и средства РЭБ.

Также планируется сформировать понтонные дублеры и инженерные группы.

Мосты остаются главными артериями снабжения российской армии. Их повреждение блокирует поставки топлива, боеприпасов и личного состава.

Напомним, в ночь на 6 октября страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. Удар пришелся по одному из мостов через Днепр, движение по нему сейчас временно перекрыто.

Утром 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.

Как сообщал OBOZ.UA, первый удар по Северному мосту враг нанес накануне, 3 октября. Тогда пострадали люди.

В течение двух дней до этого россияне атаковали Южный мост: по нему нанесли четыре удара. Сейчас движение по этому мосту перекрыто.

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