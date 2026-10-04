Оккупанты готовят спектакль с участием украинских пленных после успехов операции "Вивальди", — Коваленко

Российские оккупанты готовят информационную постановку, призванную имитировать взятие в плен большого числа украинских военных. Ее могут провести в зоне ответственности 6-й ОВА российских оккупационных войск после того, как Третий армейский корпус продемонстрировал более 250 российских военнопленных, захваченных в ходе операции "Вивальди".

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Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале. По его словам, таким образом россияне могут попытаться информационно замять факт массового попадания своих военных в плен.

Обозреватель отметил, что российское командование рассматривает два варианта реализации замысла. В первом случае для съемки могут использовать настоящих украинских пленных, которые уже содержатся в российских тюрьмах. Второй вариант предполагает генерацию с помощью искусственного интеллекта изображений пленных и последующее наложение на них натуралистических кадров с участием российских военных.

Инсценировку, по предварительной информации, могут провести в зоне ответственности 6-й ОВА российских оккупационных войск.

Вероятно, эту постановку хотят связать с якобы окончательным "закрытием котла" в Харьковской области. Речь идет о вымышленном российской пропагандой окружении ВСУ на севере Чугуевского района, вблизи Сиверскодонецкого заказника, о котором там говорят уже не первую неделю.

По мнению Коваленко, скорее всего, оккупанты выберут вариант с использованием ИИ. Он объясняет это тем, что доставить большое количество пленных в нужное место для реалистичной съемки с возможностью геолокации будет сложно.

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Местом для такой съемки может стать Артильное — единственное село в этом районе, которое временно полностью контролируется российскими оккупационными войсками.

В то же время Коваленко не исключает и другого сценария. По его словам, оккупанты могут с помощью ИИ сгенерировать кадры якобы "сдачи в плен сотен украинских военных" на фоне Белого Колодца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе трех этапов операции "Вивальди" на Лиманском направлении в плен сдались более 250 российских военнослужащих, среди которых десятки офицеров. Они рассказывали о голоде и истощении, отсутствии эвакуации раненых и управленческом хаосе в российских подразделениях.