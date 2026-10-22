Оккупанты готовятся возобновить механизированные атаки на юге: в Силах обороны рассказали, что происходит

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружиеЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокМарко РубиоРубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в УкраинеИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октябряЗвезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Лучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ

Оккупанты готовятся возобновить механизированные атаки на юге: в Силах обороны рассказали, что происходит

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,4 т.
Оккупанты готовятся возобновить механизированные атаки на юге: в Силах обороны рассказали, что происходит
Российские оккупанты

На юге Украины российские войска после многомесячной паузы готовятся возобновить механизированные атаки. Подготовку к наступательным действиям осенью они уже завершили и теперь выдвигают бронетехнику в районы, откуда планируют начинать штурмы.

Об этом в комментарии Укринформ сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко. Она также рассказала о ситуации на фронте и потерях оккупантов.

По словам Шевченко, самым горячим в операционной зоне группировки остается Гуляйпольское направление. Здесь украинские военные противостоят одной из крупнейших группировок российских сил, в состав которой входят подразделения нескольких общевойсковых армий РФ.

"В среднем на этом направлении фиксируется по 10–20 боевых столкновений в сутки. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровное, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Чаривное, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егорьевка", – рассказала заместитель пресс-секретаря.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
14,1 т.
ВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов и уничтожили десятки артсистем: данные Генштаба
14,1 т.
ВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов и уничтожили десятки артсистем: данные Генштаба
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
10,1 т.
Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото
10,1 т.
Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
7,0 т.
В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео
7,0 т.
В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео
Оккупанты готовятся возобновить механизированные атаки на юге: в Силах обороны рассказали, что происходит

Ситуация на Гуляйпольском направлении по состоянию на 21 октября. Источник: DeepStateMAP

По словам Шевченко, российские войска отказались от наступления широким фронтом и перешли к тактике инфильтрации, пытаясь проникать сквозь украинские позиции малыми группами. Время от времени оккупанты также проводят штурмы при поддержке мотоциклов и квадроциклов.

"Этот вид транспорта маневренный и быстрый", – пояснила заместитель пресс-секретаря.

В то же время украинские военные выявляют и срывают попытки противника продвинуться. Силы обороны контролируют логистические пути россиян и поражают их технику и личный состав еще во время выдвижения, подчеркнула Шевченко.

Она также сообщила, что с начала октября в операционной зоне группировки "Юг" украинские подразделения уничтожили более 3 тысяч российских оккупантов и 1300 единиц вооружения и военной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации российских пехотинцев. В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ объяснили, что оккупанты пытаются продвигаться без надлежащей поддержки, стабильной связи, своевременной доставки боекомплекта и возможности эвакуировать раненых.

По данным украинских военных, из-за этого некоторые захватчики, получив ранения или потеряв возможность двигаться дальше, решают подорвать себя гранатой.

Похожие темы
Войны России против УкраиныВойна в УкраинеГуляйполеВооруженные Силы Украинывоенные
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники