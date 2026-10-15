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Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть "нюанс": что пошло не так у врага

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть "нюанс": что пошло не так у врага
Мариуполь хотят превратить в крупный логистический центр

Российская оккупационная администрация планирует превратить Мариуполь в крупный логистический узел Азово-Черноморского бассейна. В то же время оккупанты признают проблемы с безопасностью Мариупольского порта и обсуждают дополнительные меры защиты.

Несмотря на амбициозные планы, конкретные объемы грузооборота, инвестиции и сроки реализации проектов оккупационная администрация не называет. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Оккупанты признали проблемы с безопасностью порта

11 сентября состоялось заседание так называемого "Морского совета ДНР". Одним из центральных вопросов стала безопасность Мариупольского порта.

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По имеющейся информации, глава оккупационной администрации Денис Пушилин осторожно, но прямо признал сложные условия работы порта и сообщил о подготовке комплекса защитных мер.

Оккупационный министр транспорта Александр Бондаренко высказался более откровенно. Среди приоритетов он назвал модернизацию защиты акватории и развитие альтернативных логистических маршрутов.

Таким образом, оккупационная администрация уже учитывает риски нарушения морских перевозок и необходимость резервных транспортных решений.

Мариуполь хотят превратить в крупный логистический центр

Несмотря на проблемы с безопасностью, стратегическая цель оккупантов остается неизменной – превратить Мариуполь в крупный логистический узел Азово-Черноморского бассейна.

Для реализации этих планов россияне также развивают систему подготовки кадров. Азовский морской институт получил лицензии на девять образовательных программ. Кроме того, при институте планируется создать школу и лицей.

Оккупационная администрация заявляет о будущих грузопотоках, развитии инфраструктуры и интеграции порта в транспортную систему России.

Почему российские планы вызывают вопросы

В то же время оккупанты не называют конкретных объемов будущего грузооборота, запланированных инвестиций или сроков реализации проектов. Зато уже обсуждают дополнительную защиту порта и альтернативные маршруты.

Это свидетельствует о том, что риски безопасности влияют на планы в отношении Мариупольского порта. Несмотря на заявленные амбиции, оккупационная администрация вынуждена учитывать возможные сбои в морских перевозках.

В предоставленной информации ситуацию характеризуют как пример того, как российские планы в отношении Мариуполя сталкиваются с реальностью украинских дроновых угроз.

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть ''нюанс'': что пошло не так у врага

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб. Источник: Скриншот

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть ''нюанс'': что пошло не так у врага

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб. Источник: Скриншот

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть ''нюанс'': что пошло не так у врага

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб. Источник: Скриншот

Оккупанты хотят превратить Мариуполь в военно-логистический хаб, но есть ''нюанс'': что пошло не так у врага

Карта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планировали присваивать не только жилье украинцев, но и земельные участки. После так называемой "кадастровой инвентаризации" они начали процедуру признания "брошенных" земель муниципальной собственностью. По данным Центра изучения оккупации, такие участки планировалось распределять, в частности, между российскими военными – участниками так называемой "СВО", которые уничтожали город.

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