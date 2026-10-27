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Оккупанты "рисуют" продвижение: Трегубов рассказал, что происходит на Великобурлукском направлении. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
351
Оккупанты "рисуют" продвижение: Трегубов рассказал, что происходит на Великобурлукском направлении. Карта
Российские военные. Иллюстративное фото

Российские войска не смогли существенно расширить вклинение на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Однако оккупанты продолжают докладывать высшему военному руководству РФ о вымышленных успехах.

Об этом в эфире телевидения заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Его слова передает Укринформ.

По словам Трегубова, на этом участке нет населенных пунктов, где оккупанты могли бы эффективно закрепиться. Вокруг преобладают лесополосы и поля, что не дает российским войскам возможности существенно расширить свое вклинение.

Оккупанты ''рисуют'' продвижение: Трегубов рассказал, что происходит на Великобурлукском направлении. Карта

Ситуация на Великобурлукском направлении по состоянию на 26.10.2026. Источник: DeepStateMAP

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В то же время вокруг населенного пункта остается довольно широкая "серая зона". Российские войска пытаются вытеснить оттуда украинские подразделения и прибегают к активным действиям. Однако ситуация на Великобурлукском направлении сейчас не является критической, подчеркнул Трегубов.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, как россияне отчитываются о ситуации на этом участке фронта. По его словам, они предоставляют своему политическому руководству ложную статистику и рисуют карты, на которых направление фактически уже полностью находится под контролем российских войск.

"Тогда как ситуация на земле выглядит ровно наоборот", – отметил Трегубов.

Он также прокомментировал использование россиянами гражданских для прикрытия военных действий. По его словам, последний масштабный случай такого типа зафиксировали около десяти дней назад на Купянском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 26 октября российские войска атаковали жилые районы Харькова. В Новобаварском районе в результате обстрелов погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, гаражные боксы и здания предприятий. Также пострадало здание детского учебного заведения.

Утром 18 октября российский беспилотник атаковал микроавтобус на трассе между Великим Бурлуком и Новой Александровкой в Харьковской области. В результате удара ранения получили 49-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Кроме того, 17 октября в Великом Бурлуке российские дроны повредили здание детского учебного заведения, а на следующее утро – медицинского. В других населенных пунктах Купянского района в результате российских атак также получили повреждения частный дом, две хозяйственные постройки и автомобиль.

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