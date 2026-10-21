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Оккупанты массировано атаковали Коротич в Харьковской области: погибли два человека, среди пострадавших – дети

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Оккупанты массировано атаковали Коротич в Харьковской области: погибли два человека, среди пострадавших – дети
Спасатель на месте вражеского удара. Иллюстративное фото. Источник: ГСЧС Харьковской области

В ночь на 21 октября Россия нанесла массированный удар по поселку Коротыч в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли двое пожилых людей.

Еще 11 местных жителей пострадали, среди них – 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. О последствиях атаки рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об ударе РФ по Коротичу

По словам чиновника, российские войска нанесли массированный удар по поселку с помощью дронов посреди ночи.

В результате вражеской атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина.

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Пострадали 11 человек: у них диагностировали острую  реакцию на стресс. Среди пострадавших – двое детей: 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

В результате вражеских ударов повреждены 13 частных домов и автомобиль, полностью сгорело хозяйственное строение.

Все экстренные службы работали в усиленном режиме, добавил Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 20 октября, Россия атаковала БПЛА Фастовский район. В результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горели автомобили, погибли и получили ранения люди.

Также оккупанты наносили удары по пригороду Днепра: под ударом оказались складские помещения. Известно, что пострадали четверо человек, двое – погибли.

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