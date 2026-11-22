В ночь на воскресенье, 22 ноября, российские войска снова били по Славянску в Донецкой области: по городу враг сбрасывал ФАБ-250. Разрушены корпус университета, медучреждение и многоэтажный дом, повреждения получили и другие гражданские здания, включая храм.

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Пострадали как минимум пять человек. Последствия атаки показал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Что известно об ударах по Славянску

Еще с вечера город находился под авиаударами оккупантов.

"Вечером и ночью город находился под массированными вражескими обстрелами. Враг наносил авиаудары ФАБ-250 На разных локациях частично разрушены корпус университета, медучреждение и многоэтажный дом, уничтожены автомобили", – рассказал Лях.

Кроме того, вражескими ударами повреждены общежитие, супермаркет, церковь, частные и многоквартирные дома, учебное заведение.

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"Всего на данный момент известно о пятерых раненых: четырех женщинах и мужчине", – сообщил Лях.

Главные истории дня

Как рассказывал OBOZ.UA, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

Пострадали два человека, среди них – подросток, еще 15 местных жителей могут оставаться под завалами. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.