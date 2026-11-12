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Оккупанты в Харьковской области маскируют взрывчатку под ветки деревьев: украинцев предупредили об опасности

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
81
Оккупанты в Харьковской области маскируют взрывчатку под ветки деревьев: украинцев предупредили об опасности
В Золочевской громаде разбрасывают листовки с угрозами

Российские войска продолжают использовать опасные способы маскировки взрывчатки и психологического давления на жителей Харьковской области. В приграничных громадах фиксируют новые методы, с помощью которых оккупанты пытаются скрыть опасные предметы и ввести людей в заблуждение.

В частности, после маскировки мин под обычный мусор россияне начали прятать взрывчатку под видом веток деревьев. Кроме того, противник использует украинскую символику на беспилотниках и разбрасывает листовки с угрозами оккупации, о чем рассказала депутат Харьковского областного совета Галина Куц в эфире Эспресо.

Как россияне маскируют взрывчатку под ветки деревьев

По словам Галины Куц, около месяца назад в Дергачевской громаде российские войска начали маскировать мины под обычный мусор. Теперь жителей Циркунов, расположенных неподалеку от Харькова, предупреждают о новом способе скрывать взрывчатку.

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Оккупанты используют тонкие шланги, обматывают их пленкой и прячут внутри взрывчатку. Снаружи такие предметы напоминают ветки деревьев, поэтому человек может не заметить опасности.

"Оккупанты делают мины похожими на ветки деревьев: берут тонкие шланги, обматывают их пленкой и прячут внутри взрывчатку. Человек может случайно поднять такую "ветку" или наступить на нее – и произойдет взрыв", – рассказала Куц.

Россияне имитируют украинские беспилотники

Еще один способ маскировки, о котором сообщают украинские военные на Волчанском направлении, касается беспилотников. По их свидетельствам, россияне начали наносить на свои БпЛА желто-голубую символику, имитируя украинские дроны.

Два таких беспилотника уже сбили украинские военные и обнаружили на них маскировку.

Галина Куц объяснила, что таким образом противник пытается ввести в заблуждение жителей Харькова и населенных пунктов вблизи линии фронта. В частности, если дрон с украинской символикой попадет в жилой дом, это может спровоцировать недоверие к украинским военным и стать почвой для манипуляций относительно ответственности за удар.

В Золочевской общине разбрасывают листовки с угрозами

Помимо опасной маскировки взрывчатки и беспилотников, российские войска используют средства психологического давления. В Золочевской общине на севере Харьковщины с дронов разбрасывают листовки с угрозами о якобы неминуемой оккупации.

В то же время местные жители, уже пережившие российскую оккупацию и освобождение, сейчас воспринимают такие запугивания скептически.

Галина Куц подчеркнула, что российские войска применяют различные способы психологического давления и опасной маскировки, пытаясь запугать население и усилить напряженность в приграничных общинах Харьковщины.

Оккупанты в Харьковской области маскируют взрывчатку под ветки деревьев: украинцев предупредили об опасности

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Славянск Донецкой области – один из четырех городов, образующих украинский "пояс крепостей". Город постоянно находится под обстрелами российских дронов, ракет и управляемых авиабомб, в нем почти не осталось неповрежденных зданий, многие из них превратились в руины.

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