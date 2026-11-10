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Оккупанты на Луганщине довели угольную отрасль до коллапса: в ГУР раскрыли подробности

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
660
Оккупанты на Луганщине довели угольную отрасль до коллапса: в ГУР раскрыли подробности
Оккупанты на Луганщине довели угольную отрасль до коллапса. Источник: ГУР.

Оккупанты прогнозируют падение годовой добычи угля на 65% в 2026 году. Из-за нехватки финансирования, закрытия шахт и отсутствия модернизации предприятия накапливают долги, а часть промышленных объектов прекращает работу.

Ситуация угрожает не только экономике региона, но и экологической безопасности местного населения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в Telegram.

По данным украинской разведки, длительная оккупация и использование Россией промышленных ресурсов без надлежащих инвестиций привели к масштабному упадку угольной отрасли на временно оккупированной территории Луганской области. Предприятия сталкиваются с сокращением производства, ухудшением технического состояния оборудования, задолженностью по зарплате и нехваткой работников.

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Одним из проявлений кризиса стало прекращение деятельности российской компании "Донецкие угли". Также существенно ухудшились операционные показатели так называемого топливно-энергетического комплекса "Родина", основным активом которого является захваченная Белореченская шахта. Для продолжения работы предприятию необходимо как минимум 1,5 млрд рублей дополнительного финансирования.

По прогнозам оккупационной администрации, в 2026 году годовой объем добычи угля на Луганщине сократится на 65% по сравнению с предыдущим годом. В то же время захватчики не имеют возможности обеспечить даже запланированные показатели добычи на 2027 год.

Среди проблем отрасли в оккупационной администрации называют дефицит финансирования, трудности с привлечением кредитов, рост долгов предприятий, нехватку квалифицированных кадров, закрытие шахт и проблемы с очистными забоями.

Кризис угледобычи распространяется и на другие промышленные отрасли. В оккупированной Луганщине также приходят в упадок металлургия, химическая промышленность, машиностроение, энергетика и производство кокса. Остановка предприятий и задержки зарплаты ухудшают материальное положение местных жителей и усиливают отток трудоспособного населения.

Отдельную угрозу представляет экологическая ситуация. Из-за прекращения работы очистных и дренажных систем шахты затапливаются, что может привести к загрязнению подземных вод, проседанию грунта и разрушению зданий.

В частности, в шахтных водах растет концентрация железа, сульфатов, хлоридов и тяжелых металлов. Если такие воды будут попадать в почвы и водоносные горизонты, это будет создавать риски для сельскохозяйственных земель и ограничивать возможности их дальнейшего использования.

В ГУР подчеркивают, что нынешнее состояние промышленности Луганщины является следствием длительной российской оккупации. Упадок угольной отрасли перерастает в масштабный экономический, социальный и экологический кризис, последствия которого будут ощущать и следующие поколения жителей региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия выбыла из тройки крупнейших мировых экспортеров энергетического угля, опустившись с третьего на четвертое место. За этот период ее экспорт сократился на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тогда как Южно-Африканская Республика увеличила поставки до 52,1 млн тонн и опередила РФ в рейтинге. Сильнее всего российские поставки упали в Турцию и Китай, а увеличение продаж в Индию не смогло компенсировать потери на этих рынках. Большинство предприятий работают с убытками, часть шахт и разрезов простаивает, а количество работников сокращается.

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Временная оккупация украинских городовЛуганскУкраинаУголь
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