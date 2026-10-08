Оккупанты сосредотачивают силы на Великобурлукском направлении: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

На Великобурлуцком направлении украинские военные наблюдают определенное накопление сил российской армии. В то же время это направление пока остается наименее активным.

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Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов отметил, что там может произойти некоторое оживление боевых действий. Об этом он сказал в эфире "Суспильне Студия".

Россияне накапливают силы на Великобурлуцком направлении

Об определенном накоплении сил российской армии на Великобурлуцком направлении Виктор Трегубов рассказал 8 октября.

"Определённое скопление наблюдается на Великобурлуцком направлении, но оно сейчас является наименее активным. Соответственно, там может быть некоторое оживление, но это буквально будет оживление с нуля или с небольшого количества. Какое-то оживление там, безусловно, будет, но вряд ли что-то таких героических масштабов", — сказал Виктор Трегубов.

Оккупанты пытаются проникнуть на других направлениях

По словам Трегубова, российские военные также пытаются проникнуть на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

В то же время определенное давление наблюдается и на Великобурлуцком направлении, хотя оно является наименьшим из этих трех.

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Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из числа штурмового полка "Скала" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков. Оккупанты там накапливали силы, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья, однако в районе Грузского и Новониколаевки ВСУ их остановили и отбросили.

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