Оккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действий

Российские войска активизируют штурмовые действия на Херсонском направлении, используя туман для попыток форсировать Днепр и высадиться на островах и в его устье. Для этого командование РФ отправляет небольшие пехотные группы по двое-трое военнослужащих, однако оккупанты несут потери.

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Об этом в Telegram рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". По его словам, такие действия россиян направлены на создание локальных проблем для украинских защитников и отвлечение их сил и ресурсов.

Какова цель россиян на Херсонском направлении

Военный отметил, что оккупанты пытаются воспользоваться погодными условиями, чтобы активнее действовать на островах в устье Днепра. В то же время, по его оценке, главная цель таких вылазок – "потрепать нервы" украинским военным и заставить их тратить дополнительные силы на противодействие небольшим группам противника.

Также, по словам "Алекса", российские войска пытаются продвигаться на Добропольском направлении. Противник стремится захватить Доброполье и приблизиться к Дружковке и Краматорску.

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ВСУ сдерживают наступление РФ на Донетчине

Напомним, Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в районе Доброполья на Донетчине. Противник пытался продвинуться вперед и создать условия для дальнейшего наступления на этом направлении, однако украинские военные провели операцию и сорвали планы врага.

Во время операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника. В частности, штурмовые группы преодолели систему лесополос, где и зачищали позиции российских захватчиков. А уже после них подразделения "Азова" заводили группы закрепления на отбитые позиции.

Главные истории дня

Российские Z-блогеры признали продвижение украинских войск к востоку от Славянска и Краматорска. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что такие сообщения вызвали обеспокоенность среди российских пропагандистов на фоне ситуации на фронте.

Как писал OBOZ.UA, вблизи Доброполья в Донецкой области 16 украинских операторов беспилотников сдерживали тысячи российских штурмовиков. Благодаря работе наших военных оккупанты до сих пор не могут преодолеть "киллзону" и захватить город.