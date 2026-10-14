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Оккупанты пытаются обойти Орехов с флангов: в ДШВ рассказали о ситуации. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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icon 1,9 т.
Оккупанты пытаются обойти Орехов с флангов: в ДШВ рассказали о ситуации. Карта
Российские оккупанты. Иллюстративное фото. Источник: российское СМИ

Российские оккупанты сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском направлении и пытаются обойти Ореховский район обороны с флангов. Целью таких действий врага является приближение к Запорожью и перерезание важных логистических маршрутов украинских защитников.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой, передает Эспресо. Он добавил, что параллельно россияне продолжают попытки продвигаться вдоль Днепра.

Войска РФ хотят дойти до Запорожья

Военный сообщил, что российское командование стремится приблизить своих солдат к окраинам Запорожья. Однако реализации этого замысла препятствует украинская оборона в районе Орехова.

"Чтобы не штурмовать Орехов в лоб, противник пытается с одной стороны обойти его через Гуляйполе, а также не оставляет попыток обойти Орехов по своему левому флангу, двигаясь вдоль русла реки Днепр", – об]яснил действия противника Полевой.

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По его словам, после привлечения 7-го корпуса на этом участке удалось наладить более эффективное управление войсками и координацию между подразделениями. Среди приоритетов остается уничтожение российских путей снабжения, в частности на маршруте Гуляйполе – Пологи.

Для этого украинские защитники используют дальнобойные беспилотники, способные поражать логистические объекты на расстоянии десятков километров от передовой.

Оккупанты пытаются обойти Орехов с флангов: в ДШВ рассказали о ситуации. Карта

Карта. Источник: deepstatemap.live

Оккупанты накапливают технику и личный состав

В то же время, как сообщил Полевой, в зоне ответственности корпуса россияне накапливают личный состав и технику. Из-за туманов и удлинения темного периода суток оккупанты чаще пытаются проникать между позициями наших бойцов.

"В зоне ответственности только одного корпуса действуют подразделения двух полноценных общевойсковых армий: одна неполная – 36-я общевойсковая армия, 68-й армейский корпус, 155-я бригада морской пехоты и 22-я бригада специального назначения России – это огромная группировка сил и средств. Конечно, противник будет пытаться реализовать свое численное превосходство, превратив его в кровавое продвижение через наши оборонительные рубежи", – подытожил военный.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре российских войск на Гуляйпольском направлении. В результате операции возле временно оккупированных Пологов враг потерял важные мостовые переправы, что существенно затруднило его снабжение на этом участке фронта.

Как писал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении российские войска изменили тактику наступления и стали чаще использовать небольшие штурмовые группы при поддержке мототехники. Украинские силы контролируют логистику противника и поражают личный состав и технику еще на маршрутах выдвижения.

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