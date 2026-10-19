Оккупанты пытаются воспользоваться непогодой для локальных прорывов на Гуляйпольском направлении – ДШВ

Российские оккупационные войска пытаются воспользоваться ухудшением осенней погоды для локальных штурмов на Гуляйпольском направлении. Противник задействует пехоту, мотоциклы и бронированную технику, пытаясь продвинуться к окраинам Запорожья и блокировать областной центр.

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Украинские военные сдерживают российские подразделения и наносят им потери. Об этом сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Какую тактику применяют россияне на Гуляйпольском направлении

7-й корпус ДШВ продолжает оборонительную операцию в заданной зоне ответственности на Гуляйпольском направлении. Против украинских подразделений здесь действуют 5-я, 29-я, 35-я и 36-я общевойсковые армии РФ, а также 68-й армейский корпус оккупантов.

Основной тактикой противника остается глубокая инфильтрация. Россияне пытаются продвигаться небольшими пехотными группами численностью от одного до пяти человек. Для перемещения пехоты в пятикилометровой зоне перед линией боевого столкновения периодически используют мототехнику.

Недавно на одном из участков украинские военные уничтожили группу 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения РФ. Это подразделение подчиняется российскому ГРУ, участвовало в двух чеченских войнах, а также выполняло специальные задачи на территории Украины в 2014–2022 годах.

Как непогода повлияла на штурмы оккупантов

По данным 7-го корпуса ДШВ, россияне долгое время пытались сосредоточить бронетехнику в пределах 20-километровой зоны от линии боевого столкновения.

В течение последней недели, после ухудшения погоды, противник начал проводить локальные штурмы с привлечением пехоты, мотоциклов и бронированной техники.

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Таким образом российские войска пытаются ускорить выполнение стратегической задачи — выйти к окраинам Запорожья и блокировать областной центр.

Какие российские подразделения готовятся к боям

По данным разведки, подразделения 5-й танковой бригады, 37-й мотострелковой бригады и 64-й отдельной мотострелковой бригады прошли подготовку на полигонах и готовы к действиям с применением военной техники на направлении основного удара противника.

Украинские подразделения продолжают сдерживать продвижение россиян и наносить им потери благодаря слаженной работе.

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Почему Гуляйпольское направление важно для России

В 7-м корпусе ДШВ отмечают, что для России Гуляйпольское направление является одним из ключевых на юге Украины. Поэтому противник задействует значительное количество личного состава, чтобы полноценно восполнять боевые потери.

В корпусе подчеркивают, что в таких условиях уничтожение российских оккупантов является лишь одной из задач украинских подразделений в зоне ответственности.

На обнародованной карте отражено основное направление удара российских войск на Гуляйпольском направлении.

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Как сообщал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошового атамана Ивана Сирка уничтожили мост, который российские оккупанты использовали для военной логистики. Удар был нанесён после обнаружения спрятанного под мостом боекомплекта в районе населённого пункта Пологи.