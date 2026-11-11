Оккупанты во время режима тишины в Олешках вернулись на позиции, с которых их выбивали целый год, – Прокудин

Во время режима прекращения огня в Олешках на временно оккупированной части Херсонщины российские войска вернулись на позиции, с которых украинские защитники вытесняли их почти год. За время гуманитарной паузы оккупанты восстановили почти все, что Силы обороны уничтожали в течение этого времени.

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Об этом начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал в подкасте "Кляті питання" Украинской правды. По его словам, враг воспользовался перемирием, чтобы не только восстановить разрушенные позиции, но и укрепить свою группировку.

В частности, россияне провели ротацию военнослужащих, восстановили полностью уничтоженные укрепления и пополнили запасы продуктов, генераторов и топлива.

"То, что они восстановили за режим тишины, мы ликвидировали примерно год. Они восстановили почти все. Это время они использовали очень эффективно: провели ротацию личного состава, восстановили полностью уничтоженные позиции, обеспечили себя продуктами, генераторами, топливом", – рассказал Прокудин.

Кроме того, россияне завезли в Олешки дроны, артиллерию, боеприпасы и реактивные системы залпового огня "Град". Также оккупанты искали в городе подвалы, которые могли оборудовать под новые укрытия для операторов БПЛА.

"Бывает, что сама машина не едет, тогда другая машина тянет этот "Град", оставляет в одном месте, а сама приезжает в другое. Кроме того, они ходили по самим Олешкам, искали подвалы, оборудовали новые места для операторов дронов", – сказал Прокудин.

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Глава ОВА подчеркнул, что после завершения перемирия количество российских атак однозначно будет расти. Сейчас оккупанты осуществляют около 700–800 атак дронами в сутки, целенаправленно терроризируя жителей Херсона и прибрежных громад.

"Они на 100% будут увеличиваться. Считаем, что в день освобождения 11.11 это будет показательно. Посмотрим, как будет, но мы к этому готовимся", – отметил Прокудин.

Также глава Херсонской ОВА рассказал о попытках россиян еще до начала перемирия переправиться через Днепр на лодках и гидроциклах. Захватчики планировали показательно установить свой флаг, однако Силы обороны помешали им это сделать: большинство штурмовиков было уничтожено, остальных взяли в плен.

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Кроме того, Прокудин сообщил, что российские оккупанты не передали местным жителям гуманитарную помощь, доставленную в Олешки во время миссии. Грузы они заблокировали на собственных складах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вскоре после завершения режима прекращения огня российский дрон ударил по медицинскому учреждению в центре Херсона. Атака произошла около 7:40 2 ноября. В здании повреждено несколько помещений, выбиты окна и внутренние двери. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что во время перемирия российские войска воспользовались паузой для усиления своих позиций: проводили ротацию, расширяли противодроновую защиту на дорогах и наращивали логистику, в частности подвозили боеприпасы.

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Напомним, что в захваченных в начале полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу. В город не завозили продукты и медикаменты, а дороги были плотно заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно выехать.

Как писал OBOZ.UA, 1 ноября эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось преодолевать маршрут через территории России и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Владимир Зеленский.