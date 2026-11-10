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Оккупанты ищут "слабые места": военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
159
Оккупанты ищут "слабые места": военный рассказал, что происходит на Покровском направлении
ВСУ. Источник: Генштаб

На Покровском направлении российские войска в течение последнего месяца усилили атаки и пытаются найти "слабые места" украинской обороны. Оккупанты действуют небольшими штурмовыми группами при поддержке беспилотников, а при возможности привлекают артиллерию.

О ситуации в эфире "Еспресо" сообщил командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика. Он подчеркнул, что одним из приоритетов противника остается выявление и уничтожение украинских экипажей БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

Ситуация на Покровском направлении

"В течение последнего месяца мы наблюдаем большую интенсивность действий врага. Он пытается продвинуться, инфильтрироваться, узнать, где слабые места в нашей обороне, и там соответственно активизировать свои наступательные действия", – отметил Заика.

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По словам военного, усиление российских атак увеличивает нагрузку на украинских защитников, которые продолжают удерживать позиции и наносить противнику максимальные потери. Об эффективности их работы свидетельствуют ежедневные показатели уничтожения живой силы оккупантов.

На Покровском направлении россияне преимущественно применяют комбинированную тактику. Враг атакует малыми штурмовыми группами при поддержке беспилотников, а при благоприятных условиях привлекает артиллерию. В то же время артиллерийские подразделения противника действуют осторожно, ведь после обнаружения их позиций украинские военные оперативно наносят ответные удары.

Оккупанты ищут ''слабые места'': военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

Карта. Источник: deepstatemap.live

Заика также подчеркнул, что одной из главных целей оккупантов остаются украинские подразделения беспилотных систем.

"Главным приоритетом для врага остаются наши беспилотные силы – экипажи беспилотных летательных аппаратов, наземные роботизированные комплексы. Именно эта сила наносит врагу наибольший урон", – объяснил он.

Сейчас российские войска пытаются выявлять места расположения украинских операторов БПЛА и атаковать их экипажи и антенны. Для этого оккупанты применяют не только беспилотники, но и авиационные средства поражения.

Со своей стороны украинские подразделения тщательно маскируют и укрепляют свои позиции. Благодаря этому экипажи беспилотников могут продолжать работу и эффективно уничтожать живую силу противника.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые систематически и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

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