После удачного контрнаступления ВСУ на Лиманском направлении войска российских захватчиков увеличивают численность личного состава и активизируют попытки перейти реку Черный Жеребец. Таким образом оккупанты пытаются приблизиться к переднему краю, намереваясь создать там новые позиции.

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Украинские защитники на направлении фиксируют увеличение числа попыток врага просочиться ближе к линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на направлении

"Противник наращивает свои усилия. В первую очередь увеличивает количество личного состава, которого мы сегодня выявляем в полосе ответственности бригады, и так же увеличивает количество попыток просочиться, пройти ближе к переднему краю", – рассказал украинский защитник.

Он объяснил, что оккупанты пытаются перейти Черный Жеребец на западный берег, чтобы приблизиться к линии боевого соприкосновения "и, конечно же, помешать нашему дальнейшему продвижению".

Противник пытается использовать погодные условия для таких попыток. В частности, движение российских военных фиксируют во время сильных дождей и туманов.

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"Россияне пытаются разными способами добраться, хотя бы перейти реку Черный Жеребец", – рассказал Василий Денисюк.

Сборная солянка

В целом на Лиманском направлении в рядах оккупантов служат военные разного происхождения и уровня подготовки.

"Такая сборная солянка – тут есть и профессиональные, подготовленные подразделения, есть большое количество вновь мобилизованных россиян. Большое количество иностранцев фиксируется в тех подразделениях, которые стоят напротив нас", – отметил спикер 99 ОМБ.

Главные истории дня

Среди иностранцев преобладают выходцы из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. При этом Василий Денисюк уточнил, что, по наблюдениям бригады, львиная доля таких иностранцев попала в российскую армию путем обмана.

О ком и о чем речь

Черный Жеребец – левый приток Северского Донца. Берет начало из источника возле Стельмаховки Луганской области, течет по территории Сватовского, Северодонецкого районов Луганской и Краматорского района Донецкой области. Длина – 88 км.

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Что примечательно – правые склоны Жеребца вдоль всей реки высокие и крутые, а левые – низкие и пологие.

66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго – механизированное соединение Сухопутных войск ВСУ. Силами бригады в 2022 году удалось освободить Щурово, город Лиман, Макеевку и Невское. После таких успешных наступательных действий подразделения 66 ОМБ заняли полосу обороны именно в Луганской области.

А уже в ходе операции "Вивальди" 66 ОМБ освободила село Среднее.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки на направлении было зафиксировано всего две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки и Лиман. А по всей линии фронта произошло 139 боестолкновений.