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Оккупанты сбросили авиабомбы вблизи многоэтажек в Сумах: есть пострадавшие. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Оккупанты сбросили авиабомбы вблизи многоэтажек в Сумах: есть пострадавшие. Фото
Оккупанты сбросили авиабомбы вблизи многоэтажек в Сумах: есть пострадавшие. Фото

Утром 4 октября россияне атаковали Сумы пятью КАБами. Авиабомбы враг сбросил вблизи многоэтажных домов.

Пострадали как минимум пять человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Враг нанес удар по Сумам

Авиаудар по Сумской громаде враг нанес утром в воскресенье: на город россияне сбросили 5 КАБ.

"Очередной удар по жилому сектору. Есть попадания вблизи многоэтажного дома. По меньшей мере 5 человек пострадали. Предварительно, двое из них получили тяжелые ранения. Все последствия вражеской атаки выясняются", – отметил Григоров в 08:52.

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