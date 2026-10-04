Оккупанты сбросили авиабомбы вблизи многоэтажек в Сумах: есть пострадавшие. Фото
Утром 4 октября россияне атаковали Сумы пятью КАБами. Авиабомбы враг сбросил вблизи многоэтажных домов.
Пострадали как минимум пять человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Враг нанес удар по Сумам
Авиаудар по Сумской громаде враг нанес утром в воскресенье: на город россияне сбросили 5 КАБ.
"Очередной удар по жилому сектору. Есть попадания вблизи многоэтажного дома. По меньшей мере 5 человек пострадали. Предварительно, двое из них получили тяжелые ранения. Все последствия вражеской атаки выясняются", – отметил Григоров в 08:52.
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