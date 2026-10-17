Оккупанты сбросили ФАБы-250 на многоэтажные дома в Славянске: есть погибший и раненые, под завалами могут находиться люди. Видео

Ночью 17 октября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. Враг сбросил на город несколько ФАБ-250: зафиксированы попадание в два многоэтажных дома.

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Известно об одном погибшем и десяти пострадавших жителях города, под завалами обоих домов могут оставаться тела людей. О последствиях вражеского террора рассказал мэр Славянска Вадим Лях.

Россия сбросила на Славянск ФАБы весом по четверти тонны каждая

Авиационный удар по Славянску враг нанес около 03:40 субботы, 17 октября. Вражеские ФАБ-250 попали в спальный микрорайон города.

"Попадание в два многоэтажных дома. На обоих местах под завалами могут находиться тела людей", – отметил Лях.

По состоянию на 8 часов утра было известно об одной жертве российской атаки. Еще десять человек пострадали. Из них четверо были госпитализированы.

На местах попаданий продолжаются поисковые работы.

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"Всего повреждено 8 многоэтажных домов. Два из них частично разрушены", – добавил мэр Славянска.

Лях также сообщил: за прошедшие сутки и утром субботы в целом в городе ранения получили 16 человек. Среди них – 17-летняя девушка.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром Россия атаковала Херсон.Повторный удар враг нанес в тот момент, когда на место первых попаданий прибыли медики. Погиб водитель скорой помощи. Раненеия получили почти 20 человек, в том числе 11-летняя девочка и младенец, которому всего месяц.