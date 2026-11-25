Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине российские военнослужащие массово пытаются выкупить или одолжить у местных жителей гражданские автомобили. Кроме того, все больше оккупантов переодеваются в обычную одежду, надеясь затеряться среди местных и снизить риск поражения.

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Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" в своем Telegram-канале. Его агенты фиксируют такие случаи по всему оккупированному Скадовску.

Оккупанты пытаются избежать поражения

По данным "АТЕШ", российские военные ищут гражданские автомобили и меняют военную форму на обычную одежду. Они рассчитывают слиться с общим потоком людей и транспорта, чтобы снизить вероятность поражения.

Такие меры связаны с увеличением потерь военного транспорта на трассе Р-280 "Новороссия". Ранее агенты движения из числа военнослужащих группировки войск "Днепр" ВС РФ сообщали, что на этом направлении участились случаи уничтожения армейских грузовиков и машин снабжения.

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В "АТЕШ" считают, что ситуация является прямым следствием уничтожения автомобильной части Крымского моста. Теперь вся российская логистика на юге Украины завязана на трассе "Новороссия", отмечают в движении.

Там добавили, что продолжают следить за ситуацией на южном направлении и передавать собранную информацию Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "АТЕШ" заявили о диверсии на железной дороге в Белгородской области России. Партизаны вывели из строя два релейных шкафа на участке между Алексеевкой и Уразово, из-за чего задержался поезд с военными поставками для российских оккупационных войск.

Главные истории дня

Также мы писали, что российские оккупационные войска усиливают оборону в трех приграничных областях РФ – Брянской, Курской и Белгородской. Командование группировки войск "Север" перебрасывает резервы между разными участками и в спешке обустраивает укрепления из-за опасений новых ударов Сил обороны Украины.