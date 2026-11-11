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Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,9 т.
Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото
Наталия Фесенко

Ударом по Сумской области 4 ноября Россия убила бывшую сотрудницу Государственного историко-культурного заповедника в Путивле Наталью Фесенко. Вражеский дрон ударил по дому, в котором жила женщина, она погибла на месте, ее мужа спасатели деблокировали из-под завалов.

Наталье Фесенко было 69 лет. О ее гибели рассказали на странице Facebook "Їх убила Росія", соболезнования родным и близким погибшей выразил директор заповедника Сергей Тупик.

Что известно об убитой Россией Наталье Фесенко

Российские войска 4 ноября ударили дроном по частному дому в Путивльской громаде, где находились супруги. Жена, Наталья Фесенко, погибла на месте.

Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Наталье Фесенко было 69 лет. Источник: "Їх убила Росія"

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"В результате атаки дом получил значительные разрушения. Спасателям удалось деблокировать из-под завалов мужчину. К сожалению, его жена от полученных тяжелых травм погибла на месте…До выхода на пенсию Наталья Васильевна работала в Государственном историко-культурном заповеднике г. Путивль", – пишет "Їх убила Росія".

Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Дом супругов Фесенко. Источник: ДСНС

Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Дом супругов Фесенко. Источник: ДСНС

Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Скриншот сообщения

Директор заповедника Сергей Тупик от имени коллектива выразил соболезнования родным и близким бывшей сотрудницы.

"Коллектив КЗСОР "Государственный историко-культурный заповедник в г. Путивле" глубоко скорбит в связи с трагической гибелью в результате вражеского удара бывшей сотрудницы заповедника Фесенко Натальи Васильевны и выражает искренние соболезнования ее семье и близким", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото

Скриншот сообщения

Как рассказывал OBOZ.UA, Россия ударом по Камышевахе убила медсестру. Ирина Фокина помогала местным жителям, готовила для них еду и заботилась о бездомных животных.

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