Российские захватчики в Олешках на оккупированной части Херсонской области отбирали у людей продукты, которые украинские военные сбрасывали с помощью БПЛА. Более того, в городе, где развернулась настоящая гуманитарная катастрофа и люди страдают от голода, сам факт наличия нероссийских продуктов захватчики используют как повод для обвинения людей в "сотрудничестве с ВСУ".

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В громаде также продолжают пропадать люди, порой – целыми семьями. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

Что известно

Украинские военные периодически сбрасывают продукты для жителей оккупированных Олешек, страдающих от голода. Однако захватчики отбирают у людей еду.

"Это не первый раз, когда украинские военные сбрасывали с дронов продукты жителям громады, однако в последний раз это была самая масштабная доставка продуктов – 4 тонны. Конечно, кто-то получил одну посылку, кто-то – несколько, а кому-то не удалось получить ничего. Что касается того, что россияне забирают у людей эти продукты – да", – говорит Гасаненко. Тем, у кого оккупанты обнаружили продукты, произведенные не в РФ, грозят репрессии. "Еще и сразу задают вопросы, если это продукты не российского производства: а откуда ты их взял? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты считают, что это российская территория, а местные жители – российские граждане, которые, нарушая российское законодательство, сотрудничают с ВСУ", – говорит начальница Олешковской ГВА. На этом фоне в громаде продолжают исчезать люди. Их, по словам Гасаненко, вывозят в неизвестном направлении российские захватчики. На этом фонеИх, по словам Гасаненко,российскиезахватчики. "Людей забирают, у нас семья исчезла без следа. Мы не знаем, где они, забрали в подвал – и все. Живы ли они или нет – неизвестно", – говорит она. Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты превратили Олешки в зону искусственного голода Впрочем, ужасная ситуация сложилась не только в городе. Также в ГВА бьют тревогу из-за критической ситуации в окрестных селах