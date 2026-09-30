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Оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВА

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 3,5 т.
Оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВА
Оккупированные Олешки в Херсонской области
Источник: ukrinform.ua

Российские захватчики в Олешках на оккупированной части Херсонской области отбирали у людей продукты, которые украинские военные сбрасывали с помощью БПЛА. Более того, в городе, где развернулась настоящая гуманитарная катастрофа и люди страдают от голода, сам факт наличия нероссийских продуктов захватчики используют как повод для обвинения людей в "сотрудничестве с ВСУ".

В громаде  также продолжают пропадать люди, порой – целыми семьями. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

Что известно

Украинские военные периодически сбрасывают продукты для жителей оккупированных Олешек, страдающих от голода. Однако захватчики отбирают у людей еду.

"Это не первый раз, когда украинские военные сбрасывали с дронов продукты жителям громады, однако в последний раз это была самая масштабная доставка продуктов – 4 тонны. Конечно, кто-то получил одну посылку, кто-то – несколько, а кому-то не удалось получить ничего. Что касается того, что россияне забирают у людей эти продукты – да", – говорит Гасаненко.

Оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВА

Тимчасово окуповані Олешки

Источник: DeepState

Тем, у кого оккупанты обнаружили продукты, произведенные не в РФ, грозят репрессии.

"Еще и сразу задают вопросы, если это продукты не российского производства: а откуда ты их взял? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты считают, что это российская территория, а местные жители – российские граждане, которые, нарушая российское законодательство, сотрудничают с ВСУ", – говорит начальница Олешковской ГВА.

На этом фоне в громаде продолжают исчезать люди. Их, по словам Гасаненко, вывозят в неизвестном направлении российские захватчики.

"Людей забирают, у нас семья исчезла без следа. Мы не знаем, где они, забрали в подвал – и все. Живы ли они или нет – неизвестно", – говорит она.

Как сообщал OBOZ.UA,   оккупанты превратили Олешки в зону искусственного голода

Впрочем, ужасная ситуация сложилась не только в городе. Также  в ГВА бьют тревогу из-за критической ситуации в окрестных селах

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