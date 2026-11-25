Утром 25 ноября россияне ударили по маршрутке в Харьковской области. Враг нанес удар, когда транспортное средство проезжало мимо села Федоровка Чугуевского района.

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Погиб человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об ударе

О том, что оккупанты атаковали дроном маршрутку в Харьковской области, чиновник сообщил в 06:41 утра.

"Враг попал дроном по маршрутному автобусу на трассе возле села Федоровка Чугуевского района. В результате вражеского удара погиб один человек. Соболезнования родным и близким. Еще семь человек – пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь", – писал тогда Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Помимо критической инфраструктуры под ударами врага оказались строительный гипермаркет "Эпицентр", "Новая почта" и другие гражданские объекты.

Погиб человек.

А накануне, 24 ноября, российские войска атаковали Одесскую область. Известно, что погибли два человека – 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще трое человек получили ранения, среди них – 12-летний ребенок. Повреждены гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и автомобили.