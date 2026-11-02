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Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
804
Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото
Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму в Харьковской области. Вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, горели автомобили и почтовое отделение.

Как минимум один человек погиб, еще восемь, в частности ребенок, пострадали в результате атаки. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об авиаударе по Изюму

В 09:24 утра Синегубов сообщил: около 9 часов утра враг ударил по городу управляемыми авиабомбами.

"Предварительно, зафиксировано попадание в 4-этажный жилой дом, горят автомобили. Также поступила информация о возгорании почтового отделения. Уточняем данные о пострадавших и последствиях атаки. На месте работают все экстренные службы", – писал тогда чиновник.

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Вскоре стало известно: в результате атаки войск РФ погиб человек.

Еще как минимум трое горожан были ранены. Все получают медицинскую помощь.

К 11 часам число пострадавших выросло до 8 человек, среди раненых – 11-летний мальчик.

"На данный момент зафиксировали попадание в 5-этажный многоквартирный жилой дом, где в результате удара разрушены этажи с 1 по 3. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом. Также в городе повреждены как минимум 14 частных домов, 2 магазина, 6 автомобилей. Осмотр территории продолжается", – поделился обновленными данными Синегубов.

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Изюм КАБами

Это была не первая атака войск РФ на Изюм за сегодня

На страницах Изюмской городской военной администрации еще около 7 часов утра сообщали, что серию авиаударов россияне нанесли по городу также между 3 и 4 часами ночи. Последствия прилетов КАБ тогда фиксировались в нескольких районах.

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Скриншот

Так, в районе Пески было частично разрушено одно частное домовладение, еще 10 домов и легковые автомобили получили повреждения.

Оккупанты ударили КАБами по Изюму в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

Последствия ночных ударов. Источник: Изюмская ГВА

В районе Нафтовик фиксируют повреждения на территории частного сектора вследствие попадания КАБ в дорожное покрытие, также повреждены электрические сети, из-за чего часть города осталась без света.

Всего за сутки, как сообщали утром в Харьковской ОВА, в Изюмском районе враг повредил 2 многоквартирных и 20 частных домов, 4 автомобиля, АЗС, помещение банка, ТРЦ, кабинет нотариуса, электросети.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе.

В результате вражеских ударов есть пострадавшие. Разрушениям подвергся объект ДТЭК.

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