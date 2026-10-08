Оккупанты обстреляли автобус в Краматорске: погибли 12 человек, 13 получили ранения. Фото

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара по автобусу погибли 12 человек, ещё 13 получили ранения. Местные власти призывают людей эвакуироваться из опасной зоны.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Речь идет не просто о статистике, а о людях, чьи жизни унесла российская армия, подчеркивают в ОГА.

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