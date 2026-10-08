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Оккупанты обстреляли автобус в Краматорске: погибли 12 человек, 13 получили ранения. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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Оккупанты обстреляли автобус в Краматорске: погибли 12 человек, 13 получили ранения. Фото
Последствия попадания в автобус. Источник: Telegram-канал представителя Донецкой областной военной администрации.

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара по автобусу погибли 12 человек, ещё 13 получили ранения. Местные власти призывают людей эвакуироваться из опасной зоны.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Речь идет не просто о статистике, а о людях, чьи жизни унесла российская армия, подчеркивают в ОГА.

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