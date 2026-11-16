Оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области: есть жертва и пострадавшие

В понедельник, 16 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо – пострадали.

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Также повреждены почтовое отделение и автомобили. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке

О российском обстреле Балаклеи чиновник сообщил в 12:49.

"Оккупанты нанесли удар по Балаклее. Предварительно, один человек погиб. Еще четверо пострадали и получают медицинскую помощь", – написал он.

Из-за действий врага повреждены почтовое отделение, грузовик и три легковых автомобиля. На месте происшествия находятся все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий.

Напомним, 16 ноября российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Одесской области. Под атаку попала гражданская инфраструктура области. Пострадали два человека.

Также российские оккупанты дважды обстреляли Днепр. В результате атак погиб один человек, еще десять госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россияне 16 ноября атаковали Запорожье и область. Под ударами захватчиков оказались объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 158 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 131 цель.