Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото

Днем 29 октября российская террористическая армия нанесла удары по Чернигову. Вследствие атаки по городу погибли два ребенка.

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Целью врага стали объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Черниговской городской военной администрации.

Последствия террора

Информация об ударе по областному центру появилась около 12:00. Сначала городская власть сообщила об одном пострадавшем, но уже вскоре появились дополнительные трагические сведения о последствия обстрела.

По информации главы городской военной администрации, жертвами российской атаки стали двое мирных жителей. Еще два человека получили ранения. В администрации уточнили, что жертвами российской атаки стали две 15-летние девушки.

Также известно, что в Чернигове возник пожар в помещении магазина. По предварительной информации, путинская армия использовала реактивные дроны для удара по городу.

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