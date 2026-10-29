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Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
4,5 т.
Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
Оккупанты ударили по Чернигову. Источник: Черниговская городская администрация

Днем 29 октября российская террористическая армия нанесла удары по Чернигову. Вследствие атаки по городу погибли два ребенка.

Целью врага стали объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Черниговской городской военной администрации.

Последствия террора

Информация об ударе по областному центру появилась около 12:00. Сначала городская власть сообщила об одном пострадавшем, но уже вскоре появились дополнительные трагические сведения о последствия обстрела.

По информации главы городской военной администрации, жертвами российской атаки стали двое мирных жителей. Еще два человека получили ранения. В администрации уточнили, что жертвами российской атаки стали две 15-летние девушки.

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Также известно, что в Чернигове возник пожар в помещении магазина. По предварительной информации, путинская армия использовала реактивные дроны для удара по городу.

Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото

Оккупанты атаковали Чернигов. Источник: Скриншот

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