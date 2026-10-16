Оккупанты нанесли удар по Днепру: вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар по Днепру 16 октября. В пригороде в результате атаки возник пожар; по предварительным данным, четыре человека получили ранения.

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О последствиях удара сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации. Информация была обнародована 16 октября.

По предварительным данным, в результате удара пострадали четыре человека. В пригороде Днепра возник пожар.

Позже Ганжа сообщил, что в результате российской атаки на Днепр погиб мужчина. На месте работают все экстренные службы.

Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших в данном сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что СБУ выявила и задержала корректировщицу, которая наводила российские атаки на оборонные заводы и волонтерские центры Днепропетровской области. Предательницей оказалась жительница Донецкой области, которая в сентябре 2025 года переехала в Днепропетровскую область.