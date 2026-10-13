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Оккупанты нанесли удар по эвакуационной колонне, выезжавшей из Купянска, — Трегубов

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Оккупанты нанесли удар по эвакуационной колонне, выезжавшей из Купянска, — Трегубов
Похищение мирных жителей через газопровод в Купянском районе / Иллюстративное фото. Источник: Скриншот из видео "Хартии"

Российские войска нанесли удар по эвакуационной колонне, которая выезжала из Купянска в Харьковской области. По предварительным данным, колонна состояла преимущественно из мирных жителей.

В настоящее время Силы обороны проверяют обстоятельства инцидента и выясняют, сколько человек могло пострадать. Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне атаковали эвакуационную колонну из Купянска

По словам Трегубова, российская сторона могла использовать эвакуацию гражданских лиц для информационной провокации.

"Из Купянска только что поступила новость – там, как и ожидалось, вся эта история с эвакуацией мирного населения завершилась провокацией. Был нанесен удар по колонне, которая выезжала из города и состояла, по крайней мере по нашим данным, в основном из мирных жителей", – сказал пресс-секретарь.

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В настоящее время украинская сторона проверяет информацию о количестве пострадавших и обстоятельствах атаки. По словам Трегубова, видео инцидента есть, однако его качество не позволяет установить подробности.

Он также предположил, что россияне ранее использовали так называемые эвакуации для ротации личного состава, а на этот раз решили воспользоваться ситуацией для информационной провокации.

Оккупанты остаются в северных районах Купянска

Трегубов подтвердил присутствие российских военных в Купянске, в частности в северных районах города. По его словам, оккупанты используют свое присутствие для подобных провокаций.

В Купянском районе россияне пытаются вернуть утраченные позиции

По словам спикера, в целом на Купянском направлении российские войска активизировали действия, пытаясь восстановить утраченные позиции.

"Если брать Купянск на восточном берегу Оскола, если брать Купянский район в целом, то там россияне сейчас немного активизировали свои действия. Активно пытаются прорваться на Пологи, активно пытаются прорваться, в том числе, на Купянск-Вузловой", – отметил Трегубов.

Он добавил, что на западном берегу Оскола оккупанты пытаются вернуть позиции, утраченные в течение последних нескольких недель. Также российские войска пытаются контратаковать на запад, чтобы удержать свой плацдарм на правом берегу.

Оккупанты нанесли удар по эвакуационной колонне, выезжавшей из Купянска, — Трегубов

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря давлению Сил обороны Украины на захватчиков российский плацдарм к северу от Купянска в Харьковской области сокращается. В то же время противник пытается штурмовать наши позиции на западном берегу реки Оскол.

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