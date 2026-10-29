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Оккупанты ударили по Харькову и пригородам: пострадали пятеро человек, среди них – дети. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
1,7 т.
Оккупанты ударили по Харькову и пригородам: пострадали пятеро человек, среди них – дети. Фото
Шахеды нанесли удары по Малой Даниловке и Харькову. Источник: Иллюстративное фото ГУР МО Украины

Утром 29 октября российские войска атаковали Харьков и пригороды ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пятеро человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 13 лет.

Об этом в Telegram сообщила Харьковская областная прокуратура. По предварительным данным следствия, оккупанты применили беспилотники типа "Герань-3". В результате вражеских ударов повреждены частные дома и территория учебного заведения.

Последствия атаки на Харьковщине

Около 05:25 российский беспилотник ударил по поселку Малая Даниловка Харьковского района. Ранения получили женщина, мужчина и их дочери в возрасте 13 и 5 лет. В результате атаки поврежден жилой дом.

Примерно в 07:00 под вражеский удар попал Индустриальный район Харькова. Там поврежден частный дом, телесные повреждения получила 51-летняя женщина.

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Также утром российский беспилотник попал на территорию учебного заведения в Салтовском районе города. По предварительной информации, в этом случае обошлось без пострадавших.

Оккупанты ударили по Харькову и пригородам: пострадали пятеро человек, среди них – дети. Фото

Последствия атаки на Харьковщину. Источник: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Прокуратура расследует военные преступления

Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты ударили по Харькову и пригородам: пострадали пятеро человек, среди них – дети. Фото

Последствия атаки на Харьковщину. Источник: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Правоохранители устанавливают обстоятельства российских атак и документируют их последствия.

Оккупанты ударили по Харькову и пригородам: пострадали пятеро человек, среди них – дети. Фото

Публикация Харьковской областной прокуратуры в Telegram. Источник: Скриншот

Другие российские атаки по Украине

Утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. В результате удара пострадали люди, а момент атаки на общественный транспорт попал на видео.

Сначала сообщалось о двух раненых – женщине и мужчине, которым оказывали медицинскую помощь. Позже число пострадавших возросло до четырех человек.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив 112 беспилотников разных типов. Попадания вражеских воздушных целей зафиксировали в семи локациях, еще в пяти местах упали обломки сбитых средств поражения.

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